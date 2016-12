Antigo ponto do Taishô, na Beira-Mar Norte, dá lugar ao centro de bem-estar The Shore

<p>O ponto do antigo restaurante Taishô, na Beira-Mar Norte, dá lugar em janeiro o The Shore, empreendimento que não quer ser chamado de academia, mas de centro de bem-estar. O espaço está de olho naqueles que se sentem intimidados pelo clima das academias, com saradões se namorando no espelho e outras cenas difíceis. Outras novidades prometidas no The Shore são a ulas pré-pagas sem planos anuais ou matrículas e décor com clima de casa. A ver.<br></p><p><b>Leia também<br> Barbara Evans é presença confirmada no Réveillon em Jurerê Internacional <br> De Balneário Camboriú, ator Sammer Othman estreia na Globo na minissérie Dois Irmãos <br> Com food trucks, bar e shows, Point da Brava inaugura à beira-mar da praia do Norte da Ilha <br></b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense