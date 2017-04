Apague notificações de correio de voz

Uma das coisas mais irritantes que há são as notificações de celular. Se você não conseguir escutá-las, elas ficam lá infinitamente no seu smartphone como um lembrete chato. Mas se seu smartphone usa sistema operacional Android. Há duas maneiras. A primeira é assim:

1 – Arraste o menu de notificações para baixo e clique no cartão que informa a chegada do novo correio de voz.

2 – Pressione o cartão e segure. Aparecerá ou o ícone de informações (‘i’) ou o cartão Informação de aplicativos.

3 – Por último, pressione as opções "Apagar dados" e "Apagar cache". Feito isso, clique em ok para as mensagens que irão aparecer. Pronto, sua mensagem foi deletada.

A outra opção é clicar em Configurações, depois em Apps e procurar o aplicativo "Telefone" ou "Telephone Service". Ao entrar, basta repetir o passo 3, ou seja, "Apagar dados" e "Apagar cache" e depois clicar em ok nas mensagens que irão surgir. O efeito de apagar a notificação de correio irá funcionar.

Voltou?

Se desligar ou reiniciar o aparelho a mensagem vai voltar, mas basta refazer o procedimento que ela irá sumir outra vez. Uma outra forma de se livrar é escutando a mensagem, mas muitos não têm acesso.

Mais um problema

Lembram da lentidão de alguns Moto G e Moto X? Pois bem, a lentidão seria causado, em muitos casos, pelo aplicativo ColorNote. Mas, só apagá-lo não resolve totalmente. Alguns dispositivos que utilizam as versões Android 4.4.2 e 4.4.4 estariam ficando lento e reiniciando. Uma boa saída seria, depois de apagar o app, ajustar o horário do celular para o fuso da Argentina. Detalhes aqui: http://glo.bo/2o2qUuc

Fonte: diariodonordeste