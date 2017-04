Aparência, cheiro e coloração: 21 orientações para o consumo de pescados

<p>A sexta-feira santa se aproxima e, pela tradição, o consumo de pescados aumenta nesta época. Por isso, a Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina (Dive-SC) divulga algumas orientações para que o cosumidor não se exponha a riscos. Veja:<br><b><br>Peixe fresco</b><br>Em geral, deve estar livre de contaminantes físicos (areia, pedaços de metais, plásticos e/ou poeira), químicos (combustíveis, sabão e/ou detergentes) e biológicos (bactérias, vírus e/ou moscas).</p><p>Aparência: ausência de manchas, perfurações ou cortes na superfície;<br>Escamas: devem estar bem firmes e resistentes, translúcidas (parcialmente transparentes) e brilhantes;<br>Pele: úmida, firme e bem aderida;<br>Olhos: devem ocupar toda a cavidade, estar brilhantes e salientes, sem a presença de pontos brancos ao centro do olho;<br>Membrana que reveste a guelra (opérculo): rígida, deve oferecer resistência a sua abertura. A face interna deve estar brilhante e os vasos sanguíneos, cheios e fixos;<br>Brânquias: devem se apresentar de cor rosa ao vermelho intenso, úmidas e brilhantes. Deve haver ausência ou discreta presença de muco (líquido pastoso);<br>Abdômen: aderidos aos ossos fortemente e de elasticidade marcante;<br>Odor, sabor e cor: característicos da espécie que se trata;<br>Conservação: deve ser mantido sob refrigeração.Logo após comprar o pescado, o ideal é que o transporte seja realizado sob refrigeração (caixas isotérmicas com gelo) até o domicílio, ou caso não seja possível, transporte-o de forma rápida e acondicione sob refrigeração até o momento do preparo para consumo.<br><br><b>Bacalhau e pescado salgado</b><br>Na hora de comprar o bacalhau é preciso estar atento a algumas dicas:<br>— O produto deve estar armazenado em local limpo, protegido de poeira e insetos;<br>— Verifique se não há a presença de mofo, ovos ou larvas de moscas, manchas escuras ou avermelhadas, limosidade superficial, amolecimento e odor desagradável, que são indicativos de que o produto não está bom para consumo.<br><br><b>Crustáceos</b><br>Para o consumo de crustáceos a orientação é que tenham:<br>Aspecto: geral brilhante, úmido; corpo em curvatura natural, rígida, patas firmes e resistentes; pernas inteiras e firmes; carapaça bem aderente ao corpo, olhos vivos e destacados;<br>Coloração: própria à espécie, sem qualquer pigmentação estranha; não apresentar coloração alaranjada ou negra na carapaça.<br><br><b>Moluscos</b><br>Aspecto: devem ser expostos à venda vivos, com valvas fechadas e com retenção de água incolor e límpida nas conchas;<br>Cheiro: agradável e pronunciado;<br>Carne: úmida, bem aderente à concha, de aspecto esponjoso, de cor acinzentada-clara nas ostras e amarelada nos mexilhões.<br><br><b>Lula e polvo</b><br>Aspecto: devem ter a pele lisa e úmida; olhos vivos e salientes;<br>Carne: consistente e elástica;<br>Cheiro: próprio (levemente adocicado);<br>Coloração: ausência de qualquer pigmentação estranha à espécie.<br></p><p><b>Leia também:</b><br><b> Peixarias de SC tem horário especial na Semana Santa </b></p><p><b> Confira a previsão do tempo para a Páscoa em SC </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense