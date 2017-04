Aplicativo auxilia mercado de carros usados

O Dia

– Clube Repasse já reúne mais de 5 mil lojistas e concessionárias no país. Expectativa é de movimentar R$ 20 milhões por dia –

Rio – O mercado de carros usados exige atenção quanto a procedência dos veículos para que haja negociações seguras entre as partes envolvidas. Para quem trabalha com revenda desses automóveis, existe agora o Clube Repasse, aplicativo que reúne concessionárias de seminovos pelo país, facilitando o acesso entre vendedor e lojista. Disponível para Android e iOS, para se tornar um associado, o interessado paga por uma assinatura mensal. A plataforma não possui cobrança de comissão por negócios realizados.

Com quatro meses e meio de funcionamento, o aplicativo reúne mais de 5 mil lojas e concessionárias no Brasil, com uma média de 60 novos cadastros por dia. A expectativa é de movimentar R$ 20 milhões por dia até o meio do ano, com funcionamento entre empresas do segmento de automóveis. O objetivo é que as negociações ocorram de forma confiável, aproximando as lojas de carros zero quilômetro, que recebem usados na troca, e as revendedoras de veículos seminovos.

O idealizador da projeto é o brasiliense Fernando Ewerton, 29 anos, que projetou o serviço em meio ao cenário de crise. Filho de um proprietário de concessionária de veículos importados que funciona há 25 anos no Distrito Federal, o empresário adquiriu a experiência com o pai. Ele considerou a internet como a mídia ideal para simplificar essas transações comerciais e como melhor meio de oferecer vantagens aos clientes.

Com o aplicativo em funcionamento, donos de concessionárias estão em constante contato com revendedores de carros seminovos. Funciona da seguinte maneira: os revendedores de usados fazem a aquisição diretamente aos lojistas por meio da ferramenta, de acordo com a demanda, solicitando quantas unidades forem necessárias. Assim que o negócio é concretizado, as lojas cadastradas fazem a entrega diretamente aos revendedores, que vendem os veículos para o cliente final.

Para facilitar transações

Ewerton explica que pensou na ideia justamente porque queria facilitar as transações com usados dentro do seu negócio. “O cliente que nos procurava sempre colocava um veículo usado na compra de um zero. No entanto, nosso negócio é exclusivo de venda de carros novos e os carros utilizados na transação acabavam sendo uma dor de cabeça para nós. Daí, tive essa ideia”, explica.

Para se cadastrar no aplicativo do Clube Repasse, o usuário precisa ter registrado um CNPJ ligado ao comércio de veículos, condição para dar mais segurança aos usuários do aplicativo na hora das negociações, uma vez que os carros comercializados ali dentro são todos abaixo do valor que são vendidos para o cliente final. Acessando o aplicativo ou a plataforma pela internet, o associado tem acesso a um relatório completo de todos seus repasses cadastrados, um ranking de credibilidade (pontuação) e ainda data, hora e ligações de pessoas interessadas nos veículos.

Contatos em todo o país

Para os associados, há também descontos exclusivos, o que inclui vantagens em alguns dos serviços, como indicações para revisão veicular, consultas de leilão, transportes de veículos, entre outras atividades. Os primeiros lojistas já comemoram um aumento no número das vendas.

“A grande vantagem que tivemos foi a possibilidade de ter contato com vários clientes em lojas espalhadas pelo país. Caso não tenha o modelo na minha loja, por exemplo, ele pode conferir em outras, mantendo o contato direto entre comprador e vendedor”, diz Paulo Osielski, proprietário de uma empresa revendedora. Para ele, o investidor passa a ter as fontes de compras do país inteiro, desde que o carro possa ser entregue conforme o prometido, além da fidelização do trabalho.

O Clube Repasse também está disponível na internet (cluberepasse.com.br), Instagram (@cluberepasse) e Facebook.



Fonte: O Dia