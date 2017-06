Aplicativo desenvolvido em SC traz mais segurança para locais de forma colaborativa 

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Desenvolvido em <b> Floripa </b>, sendo mais um produto manezinho para o mundo, o aplicativo gratuito para smartphones <b> SafeforUs </b>, já está sendo usado em mais de 40 países, fazendo a avaliação momentânea da<b> segurança </b> dos locais de forma colaborativa, emitindo alarme de pânico para grupo de pessoas com geolocalização e outras funções relacionadas. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>É, na real, uma a Smart City (cidade inteligente), tudo com informações colaborativas alimentadas pelos usuários. Foi idealizado por Henry Quaresma, por necessidade de segurança pessoal durante uma viagem à África do Sul e pode ser baixado no I-phone ou android -<b> www.safefor.us </b>.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Fenômeno<br></b>Dinheiro mole mesmo quem ganhou foi <b> Kim Kardashian </b>, que lançou uma linha de<b> maquiagem </b> e vendeu em menos de três horas, US$ 14,4 milhões, aproximadamente R$ 48 milhões. A base dela, não só a base da maquiagem, também não é fraca. KK tem mais de 100 milhões de seguidores numa única rede social.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>O manezinho tem um nome técnico para isso, se trata de um ‘fenônimo’ .</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Entrevistado<br></b>Márcio Atala, o preparador físico das estrelas, será o convidado do programa Fim de Expediente, da rádio CBN, na próxima sexta-feira, das 18h à s 19h, ao vivo de um cinema no<b> Shopping Iguatemi </b>, em Floripa.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Bazar<br></b>Provedor Luiz Mário Machado, da Irmandade do Senhor dos Passos e Imperial <b> Hospital de Caridade </b>, comunica aos leitores, e em especial aos amigos e admiradores do Zury Machado, que nesta segunda-feira, a partir das 14h, será realizado um bazar com pertences pessoais do saudoso colunista.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Garranchos<br></b>Nunca ninguém conseguiu explicar por que <b> médico </b> tem letra feia, praticamente ilegível para a maioria dos mortais. Mas isso não importa mais. A nova geração dos profissionais não usa mais papel e caneta para fazer os prontuários dos pacientes ou para prescrever medicamentos. Esse trabalhou passou a ser feito com o uso de computadores. Os consultórios estão se transformando em ambientes informatizados. Só permanecem nos garranchos os médicos da velha guarda. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Inauguração<br></b>A Audi Center Florianópolis está convidando para a inauguração da nova loja da Audi (Grupo Breitkopf), no bairro Jardim Atlântico, em Barreiros, quarta-feira, à s 19h. No evento, os convidados poderão conhecer os cobiçados modelos que unem tecnologia, conforto e qualidade, R8 e RS6, relançados com motores ainda mais potentes. Quem comparecer à inauguração ainda garantirá a inscrição para dirigir os modelos e sentir as sensações que a marca alemã promete.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Quem vem<br></b>Na próxima terça-feira ocorre o almoço-debate do Lide Santa Catarina. O convidado é o CEO da Penalty, César Ferreira. O encontro começa à s 12h, na Fiesc, em Floripa.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Deu certo<br></b>A pipa do kitesurf encontrada pelos eletricistas da <b> Celesc </b> foi retirada pelo dono dela na loja de atendimento da empresa, em Capoeiras. Após Cacau ter publicado quinta-feira na coluna, e de o Twitter da Celesc replicar a nota, conseguiram avisar ao dono que resgatou o equipamento com segurança. Um salve para a comunicação!

Fonte: Diário Catarinense