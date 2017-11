Aplicativo permite que usuários consultem localização dos ônibus

A partir desta quarta (15), todos os ônibus da cidade farão parte do aplicativo Floripa no Ponto. A plataforma informa os passageiros sobre a rota, o tempo e a previsão de deslocamento das linhas do transporte coletivo que passam pelas mais de 1.800 paradas do município e mostra em que local da cidade está o veículo, evitando que o usuário se desloque até o abrigo de ônibus antes da hora.

Lançado em agosto, o aplicativo estava acessível apenas para os usuários das linhas do transporte executivo, mais conhecido por Amarelinho. O prefeito Gean Loureiro salienta que o objetivo principal é atrair a pessoa para o sistema de transporte coletivo, que conta com 100% de sua frota com GPS. “Primeiro testamos com as linhas executivas e aperfeiçoamos para incluir no serviço convencional. Considero um ganho significativo, porque oferece mais informação e qualidade ao usuário. Esse foi um compromisso de campanha que agora virou realidade”, relembra.

A ferramenta está disponível para download nos sistemas iOS e android. O objetivo é que até o fim do ano funcione em mais dois idiomas (inglês e espanhol).



Fonte: Floripa News