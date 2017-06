Após anunciar pausa na carreira, O Rappa faz miniturnê por Santa Catarina neste feriadão

<p></p> Foto: divulgação / divulgação <p> Com mais de duas décadas de carreira e 10 álbuns lançados, O Rappa faz uma miniturnê por Santa Catarina neste feriadão, após anunciar, em maio, que a banda fará uma pausa por tempo indeterminado. Formado por Marcelo Falcão, Lauro Farias, Marcelo Lobato e Xandão, o grupo faz shows em Biguaçu, Lages e Joinville entre quarta e sexta-feira. </p><p> — A decisão foi unânime. Em 25 anos de carreira, é muito importante que a banda pare por um longo tempo para termos como respirar e produzir novos trabalhos, que podem ser ou não com o Rappa. Eu, por exemplo, tenho me dedicado a um disco solo independente que tenho produzido durante esses anos que se passaram e devo finalizar agora — explica o guitarrista Xandão em entrevista por e-mail. </p><p> A banda vai continuar na estrada para a atual turnê, que deve ir até o começo de 2018. No papo, Xandão ainda lamentou a falta de espaço para novos grupos com uma pegada similar à da banda e indica alguns para os fãs de O Rappa ficarem de olho: </p><p>— Eu acho que hoje vivemos um cenário musical em que 80% do <i>dial</i> das rádios se encontram ocupados por músicas internacionais. É muito difícil para bandas novas conseguirem chegar com seu trabalho ao grande público. Como produtor, vejo milhares de bandas novas e promissoras com grande talento que não tem espaço, por exemplo Monreal, Machete Bomb, Hessex Alone, entre outras — aponta o guitarrista. </p><p> <b>Para matar as saudades antecipadas</b> </p><p>O show da turnê <i>Acústico Oficina Francisco Brennand</i>, o quarto álbum ao vivo da banda e lançado em 2016, será um pouco diferente do que os fãs já viram. Gravado na galeria de arte a céu aberto Oficina Brennand, em Recife, o disco é o primeiro eletroacústico do grupo. A histórica oficina abriga as criações do escultor e artista plástico Francisco Brennand, de 89 anos, que esteve presente nas gravações. O repertório conta com 17 músicas, incluindo quatro inéditas. O grupo aposta em arranjos com diferentes instrumentos, como uma guitarra de 12 cordas, clavinete, piano elétrico, escaleta e os steel drums (tambores de aço). Clássicos dos álbuns <i>Nunca Tem Fim </i>e <i>Sete Vezes</i> também estarão no setlist. </p><p> <b>Agende-se</b> <br> O Rappa<br> <b>Quando</b>: quarta-feira (14), com abertura à s 22h, em Biguaçu; quinta-feira, a partir das 21h na Festa do Pinhão; e sexta-feira (16), à s 22h, em Joinville<br><b>Onde</b>: Biguaçu: Centro de Eventos Petry (Rod. BR 101, Km 193); Lages: Festa do Pinhão/Parque de Exposições Conta Dinheiro (Av. Luiz de Camões, s/n, Bairro Conta Dinheiro); Joinville: Joinville Square Garden (Av. Santos Dumont, 2625, Santo Antônio)<br><b>Quanto</b>: Biguaçu: a partir de R$ 50, à venda no <b>Blueticket</b> . Desconto de 30% (setor Pista) para sócio e acompanhante do<b> Clube do Assinante </b> na compra do ingresso antecipado; Lages: R$ 55 pista, à venda via <b> Blueticket </b>; Joinville: a partir de R$ 60 (ingresso solidário), à venda no <b style=”background-color: white;”> Evento Nacional <br><br>Leia mais:<br><br></b><b> Cantora Katy Perry abre as portas de casa em maratona online ao vivo por mais de 60 horas </b></p><p><b> Beyoncé, J. K. Rowling e Drake estão na lista da Forbes de celebridades mais bem pagas em 2017 <br></b></p><p><b> Feriado: confira a agenda de shows em Santa Catarina </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense