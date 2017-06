Após chuvas, Governo de SC estima prejuízos na ordem de R$ 40 milhões 

<p>O governador Raimundo Colombo afirmou na manhã desta segunda-feira que os prejuízos causados pelas chuvas das últimas semanas devem chegar perto dos R$ 40 milhões em Santa Catarina. Durante uma entrevista no aeroporto de Lages, na Serra, Colombo disse ainda que a Defesa Civil estadual prepara um relatório dos estragos para enviar ao presidente Michel Temer e pedir ajuda federal. Após conversar com os jornalistas, o governador se juntou aos ministros da Integração Nacional, Helder Barbalho, e do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, para sobrevoar a cidade. </p><p>— Nós estamos fazendo um levantamento para entregar ao ministro [da Integração Nacional] e ao presidente da república. Baseado na enchente de 2014, que foi parecida [com a registada na últimas semanas], nós estamos imaginando recursos necessários para os municípios na ordem de 40 milhões — disse Colombo. </p><p>Além de Colombo, o ministro Barbalho, também falou sobre a situação de SC. Segundo ele, o sobrevoo desta manhã pretende avaliar mais de perto a situação das cidades. Além dos municípios, as estradas federais também serão analisadas. </p><p>Na última semana, técnicos da Defesa Civil nacional foram enviados ao Estado para avaliar a situação das barragens e encostas. O Ministério da Integração Nacional deve emitir dados sobre as obras de contenção que auxiliaram na prevenção das enchentes em outras cidades de SC. </p><p>— Vamos verificar as barragens que foram construídas em parceria com o governo federal e reafirmar o nosso compromisso com o Estado — contou o ministro antes de sobrevoar a cidade de Lages. </p><p>Durante o período de chuvas, 99 cidades do Estado e mais de 31 mil pessoas foram atingidas. Segundo dados da Defesa Civil catarinense, a Serra e a região do Alto Vale do Itajaí foram as áreas mais afetadas. Leia mais notícias sobre as chuvas <b>aqui</b> . <br></p><p><b>Leia mais notícias:</b><b><br> Bom Jardim da Serra registra -2ºC no amanhecer desta segunda-feira </b></p><p> <b>Após chuva, famílias atingidas por enchentes e deslizamentos retornam para as casas em SC</b> <b><br></b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense