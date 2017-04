Após denunciar tentativa de suborno, Neto Volpi está garantido como titular do Inter de Lages contra o JEC

<p>Centro da polêmica do fim de semana, o goleiro Neto Volpi, do Inter de Lages, só irá se manifestar após a partida deste sábado, contra o Joinville, na Arena. Na sexta-feira, a reportagem do DC trouxe a notícia de que o atleta colorado registrou um boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia de Lages porque recebeu mensagens de celular para entregar dois gols ao JEC mediante ao pagamento de R$ 15 mil. <br>A informação de que Neto só vai se manifestar após o jogo, por meio de entrevista coletiva, foi confirmada pelo superintendente de futebol do Inter, Giovani Nunes. As duas equipes se enfrentam às 19h deste sábado.</p><p>A reportagem procurou o goleiro no hotel onde o Inter de Lages está concentrado, no centro de Joinville. Nunes explicou que, como o time está focado para o jogo que pode garantir a permanência na elite, o goleiro não poderia se manifestar. No entanto, avisou que Volpi concederá uma coletiva de imprensa após o duelo. O dirigente colorado também garantiu não estar preocupado com a possível atuação de Neto diante dos acontecimentos deste fim de semana.</p><p>- Ele agiu corretamente até agora, expôs o que aconteceu e não podemos punir o atleta. A gente confia muito no goleiro, é um dos melhores do Estado e esta partida e muito importante para a gente. Do mesmo jeito que ele pode falhar, pode ser também fundamental para nossa vitória. Não podemos abrir mão dele, confiamos no Neto – avaliou. </p><p>A suposta tentativa de compra está sob investigação do delegado Márcio Schutz, responsável pela 2ª DP de Lages. Apesar de lamentar que o fato tenha se tornado público, o que pode atrapalhar o andamento das investigações, Shutz afirma que será instaurado um inquérito policial para averiguar a veracidade dos relatos. <br>De acordo com ele, a investigação terá como base o artigo 41-D do Estatuto do Torcedor, que fala em “dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva ou evento a ela associado”.</p><p>- Vamos aprofundar a investigação para chegar ao esclarecimento total dos fatos. Não dá para descartar qualquer possibilidade no momento e seria precipitado falar em qualquer hipótese – disse o delegado.</p><p>No momento, não há qualquer menção que o Joinville ou alguma outra equipe catarinense tenha envolvimento na oferta. O JEC, inclusive, negou qualquer envolvimento com a suposta tentativa de negociação para o goleiro Neto Volpi. O clube também nega conhecer os senhores Fred e Diogo Braga, citados no Boletim de Ocorrência registrado pelo presidente do Inter, Cristopher Nunes, nesta semana. </p><p>O presidente do JEC, Jony Stassun, reforçou o teor da nota e comentou a situação em tom de revolta.</p><p>— Infelizmente, o nosso futebol está infiltrado por pessoas comprometidas com apostas subversivas envolvendo clubes que pensam unicamente no futebol, na competição e na alegria do torcedor. Fico extremamente revoltado com esse tipo de atitude. O Joinville jamais cometeria ato de tão baixo nível. Nosso advogado (Roberto Pugliese Júnior) já está ciente da situação. De qualquer forma, lamentamos que no futebol ainda existam pessoas que ignoram o espírito esportivo para se beneficiar com atitudes ilícitas, como apostadores que tentam comprar o resultado de um jogo, por exemplo.</p><p><br>* Colaborou Elton Carvalho<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense