Após levar bolada de craque espanhol, bebê de seis meses pode ficar com sequelas

O Dia

– Mãe da criança alega que o jogador do Chelsea teria dado uma bolada em seu filho de seis meses, que sofreu traumatismo craniano leve e concussão –

Inglaterra – A mãe de uma criança de seis meses alegou que seu filho Mark, de apenas seis meses levou uma bolada na cabeça do jogador espanhol Cesc Fà bregas. Segundo Victoria Diethardt, de 29 anos, tudo aconteceu em um parque privado de Londres, onde não é permitido jogar futebol.

A mulher relata que Fà bregas estava no local jogando futebol com os filhos. “A bola o atingiu muito forte na lateral da cabeça e ele estava tremendo”, disse Victoria ao jornal inglês ‘The Sun’.

No momento do ocorrido Victoria não reconheceu o jogador. Quando o atleta saiu do parque, as pessoas que estavam próximas a ela e o bebê contaram-lhe de quem se tratava. “Eu não ia deixá-los ir embora sem saber quem tinha sido o responsável. Quando perguntei ao homem seu nome, sua esposa deu um passo adiante e disse que ela era Daniella e me deu seu número”, disse Victoria, que ainda contou que a mulher do jogador negou que ele fosse o autor do chute.

“Ela insistiu que uma de suas filhas tinha chutado a bola, não seu parceiro. Ela ainda disse que me ligaria naquela noite para saber como Mark estava, mas eu não recebi ligação”, disse Victoria. “Ela olhou para meu filho e disse: ‘Tenho certeza que ele vai ficar bem’, mas eu me pergunto como ela se sentiria se fosse seu bebê?”.

Após a bolada, Mark foi levado para o hospital onde foi diagnosticado com um leve traumatismo craniano e concussão. “Mark era um pequeno raio de sol até ser atingido pela bola. Agora eu tenho um menino diferente e eu estou frenética. Ele era cheio de vida, mas depois que aconteceu, ele dormiu o dia inteiro e quando acordou ficou olhando para o espaço”, contou a mãe.

A mãe do bebê ainda exige que o meia do Chelsea pague todos os cuidados de Mark. “Fà bregas é rico o suficiente para pagar os cheques de saúde para meu filho. Se for comprovado que ele sofreu sequelas, Fà bregas deve pagar pelo resto de sua vida”, disse.

Após as acusações, o porta-voz de Fà bregas enviou uma nota explicando que: “A filha de Daniella chutou a bola – e não fortemente – e atingiu o bebê. Daniella e sua filha se desculparam profundamente e além de ligar, Daniella enviou mensagens de texto para saber se o bebê estava bem. Quando não obtiveram respostas, presumiram que não havia motivo para preocupação”.



Fonte: O Dia