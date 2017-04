Após partida segura contra o Vasco, Zé Ricardo mantém Donatti no time titular

O Dia

– Após um 2016 ruim, zagueiro argentino ganha espaço no Rubro-negro –

Rio РDepois de uma atua̤̣o segura na semifinal da Ta̤a Rio, o zagueiro argentino Donatti conquistou a confian̤a do treinador Z̩ Ricardo e garantiu a presen̤a no time titular contra o Atl̩tico Paranaense, nesta quarta-feira, no Maracaṇ.

Donatti surgiu como opção após os sucessivos erros de Rafael Vaz, titular durante boa parte da temporada. O zagueiro falou sobre a difuldade na adaptação ao futebol brasileiro: “Poderia ter começado a jogar antes, mas tive lesões em 2016 e me fez falta o aspecto físico. Também precisei me adaptar ao futebol brasileiro, que é muito diferente do argentino, mas creio eu que já esteja adaptado. Agora tudo depende da opção do técnico, que é quem escala a equipe. Ele sempre trata de fazer o melhor possível nos treinos para fazer o time render mais”, afirmou.

Sobre o Atlético-PR, Donatti prevê um duelo complicado: “Creio que o torcedor esteja tranquilo. Mesmo não tendo conseguido um resultado positivo contra o Vasco, fizemos um bom trabalho dentro de campo. O bom do futebol é que sempre há revanche. Mas agora, contra o Atlético-PR, teremos um jogo importante novamente e iremos em busca de um resultado positivo’, finalizou.

O técnico Zé Ricardo falou sobre o zagueiro argentinono time titular: “Achei que fez uma partida segura contra o Vasco. Vem treinando bem e quando é solicitado corresponde ao esperado. Acredito que ele foi muito bem”, finalizou.



