Após reformulação, decreto institui Fórum Brasileiro de Mudança do Clima

Criado em 2000, o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas foi reformulado e passa a se chamar Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. A alteração está em decreto publicado hoje (27) no Diário Oficial da União.

Por causa da transição, as atividades do grupo, criado para conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão das ações necessárias para enfrentar os impactos das mudanças do clima, ficaram paralisadas e agora estão sendo retomadas oficialmente.

Segundo a secretaria-executiva do colegiado, as atribuições do fórum continuam as mesmas, mas houve mudanças na organização e estrutura do grupo, com a criação de câmaras temáticas de Adaptação, Gestão de Riscos e Resiliência; Florestas, Biodiversidade, Agricultura e Pecuária; Energia; Transportes; Indústria; Cidades e Resíduos; Financiamento; Defesa e Segurança; Ciência, Tecnologia e Inovação; e Visão de Longo Prazo.

As ações de combate às mudanças climáticas são parte do compromisso brasileiro disposto na Política Nacional sobre Mudança do Clima e na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e nos acordos internacionais dela decorrentes, inclusive o Acordo de Paris e as Contribuições Nacionalmente Determinadas do Brasil.

O fórum é composto por representantes do setor público e da sociedade civil, de forma paritária. Os membros da sociedade civil são representantes de entidades do terceiro setor e dos setores empresarial e científico-acadêmico.



Fonte: EBC