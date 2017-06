Após rompimento em adutoras, Casan investe RS 2 milhões em prevenção na Grande Florianópolis 

<p>Depois do rompimento das três principais adutoras do Rio Pilões, que prejudicou o abastecimento de água para 720 mil pessoas durante cinco dias no último mês, a Casan decidiu investir R$ 2 milhões em obras de prevenção e recuperação nos aquedutos em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. O trecho, que sofreu ao menos cinco deslizamentos durante os últimos dez anos, será agora desviado para uma área fora da mata fechada e mais resistente a enxurradas. Ao todo, 12 homens trabalham para construir 506 metros de tubulação por onde o trecho será deslocado. </p><p>De acordo com o presidente da empresa, José Valter Gallina, as obras começaram no início do mês e estão previstas para serem finalizadas em até 30 dias. No entanto, o período para normalizar a situação de toda a estrutura, segundo Gallina, vai depender também da condição do tempo. </p><p>— A gente fez um trabalho emergencial e já recuperou uma das adutoras. As outras duas prejudicadas, e o novo trecho, só deve ficar pronto no próximo mês. Isso vai depender também se não chover — disse Gallina após visitar o local. </p> Adutoras rompidas por conta das chuvas no mês passado estão recebendo reforço na estrutura Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS <p>Além do desvio do trecho, quase oito quilômetros de adutoras estão sendo reforçados. O objetivo nesta fase do serviço é prevenir que possíveis deslizamentos interrompam mais uma vez o abastecimento. As adutoras, duas construídas na década de 50 e outra em 2005, estão instaladas dentro do Parque do Tabuleiro, em uma área de preservação permanente com mata intocada e de difícil acesso. </p><p>Em janeiro do ano passado, a mesma adutora já tinha registrado um problema semelhante, e a Grande Florianópolis ficou sem abastecimento de água por cerca de 12 horas. As regiões atendidas pela água proveniente do Rio Pilões são as cidades de Palhoça, São José, Biguaçu, Florianópolis – na parte Continental, Centro e bairros Trindade, Itacorubi, João Paulo, Cacupé, Saco dos Limões e Costeira.</p> Cerca de 12 funcionários trabalham no local Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS <p><i>Confira a entrevista completa com o presidente da Casan Valter José Gallina:</i></p><p><b>1 – Quantas pessoas foram afetadas pelo rompimento da adutora no último mês?</b>As adutoras podem abastecer 720 mil pessoas. No entanto, mesmo com o rompimento a gente conseguiu pegar água de outros locais e levar para as casas. Claro, afetou muita gente, mas as maioria das pessoas recebeu água pelo menos uma vez por dia.</p><p><b>2 – Com o rompimento da água na região, a população ainda segue afetada por falta d¿água na Grande Florianópolis?</b><br>Não. A gente fez um trabalho emergencial e já recuperou uma das adutoras. Por enquanto, a população também tem sido abastecida pelo Rio Cubatão.</p><p><b>3 – Quando os trabalhos de prevenção na adutora começaram?</b><br>Mais ou menos duas semana atrás, mas a chuva atrasou. O pessoal não trabalhou uns dias por causa disso.</p><p><b>4 – O valor de R$ 2 milhões já estava previsto no orçamento da Casan? Como a empresa obteve esse recurso? </b><br>A gente tinha RS 1,2 milhão para recuperar os pilares que estavam prejudicados. Além de fazer isso agora, fizemos o deslocamento de 506 metros para não ter mais problema. O resto é investimento emergencial. </p><p><b>5 – Antes do rompimento, esse serviço estava previsto?</b><br>Não. Isso é uma obra de prevenção. A gente decidiu deslocar um pedaço da adutora para um lugar mais estável. O que acontece é que os canos que romperam estavam no morro e precisavam ser sustentados por ancoragens. Quando o morro deslizou, no último mês, a gente teve reconstruir esses pilares. Agora, esse deslocamento vai ser feito em uma área muito mais estável. <br></p><p><b>6 – Com as obras haverá ampliação do serviço?</b><br>Não. Assim que a gente terminar o deslocamento pretendemos fechar aquele trecho da adutoras que romperam. Uma ainda vai poder ser usada de forma emergencial, no verão, por exemplo.</p><p><b>7 – Quando houve a ruptura da tubulação a população criticou a Casan pela demora em restabelecer o serviço. O que justifica esse atraso?<br></b>A gente não tinha como prever o que aconteceu. Sempre acontece um imprevisto quando você mexe no solo. Agora [no trecho deslocado], por exemplo, o pessoal está trabalhando desde o começo da semana para quebrar uma rocha que atrapalha o serviço. </p> Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS <p><b>Leia mais notícias:<br> VOZES: o que eu aprendi com a falta de água no meu bairro </b></p><p><b> Abastecimento de água deve estar normalizado na maioria das casas nesta quinta, informa Casan </b></p><p> <b>Confira quais foram as principais falhas da Casan durante a falta de água na Grande Florianópolis</b> </p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense