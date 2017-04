Após ser expulso do BBB, Marcos vai à delegacia prestar depoimento

O Dia

– Cirurgião plástico é suspeito de agredir Emilly no programa. Delegacia de Atendimento à Mulher investiga o caso –

Rio – Após ser expulso do Big Brother Brasil, o cirurgião plástico Marcos Harter foi prestar depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), na manhã desta quarta-feira, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. O ex-BBB é suspeito de lesão corporal contra Emilly Araújo durante o programa. Até meio-dia, ele ainda estava na delegacia conversando com os agentes.

Em paralelo, o médico está sendo processado por danos morais por uma antiga colega de trabalho de um hospital em Diadema, em São Paulo. Segundo consta no processo, Elaine Cristina Minatti pede uma indenização de R$ 50 mil ao médico. Marcos teria compartilhado fotos da colega em seu perfil no Facebook e por isso foi acionado na Justiça.

Mas, a confusão não para por aí. O processo é de 2013 e desde então oficiais de Justiça nunca encontraram Marcos para citá-lo na ação. Após entrar no BBB, a advogada de Elaine, Patrícia Zaparoli, resolveu retomar a ação citando o endereço do Projac onde Marcos estava confinado.

Expulsão do ‘BBB17’

Marcos foi expulso da casa do ‘Big Brother Brasil 17’, na noite desta segunda-feira, após a produção do programa concluir que ele agrediu a estudante Emilly Araújo, 20 anos, neste domingo, em decorrência de investigação da Deam. Na ocasião, Marcos segurou Emilly pelos braços e gritou com a sister enquanto apontava o dedo em sua face. Em outro momento, internautas relataram que o brother bateu a cabeça da gêmea no chão enquanto ficava em cima dela.

Na abertura do reality, o apresentador Tiago Leifert anunciou a medida. “O Big Brother é um programa que reflete a vida real e, como tal, os fatos da vida. Continuando o episódio de ontem, a Polícia Civil esteve na casa e colheu depoimentos de Marcos e Emilly. Eles foram ouvidos separadamente no confessionário e Emilly teve todo o apoio da produção no caso. A polícia concluiu que há indícios de agressão. Sendo assim, Marcos está eliminado do programa. Vamos anunciar que as meninas serão as finalistas. A nossa casa está inserida no contexto da vida, no contexto da lei. Peço a vocês compreensão e paciência”, disse.



Fonte: O Dia