Após três pregões de alta, dólar cai a R$ 3,13

Após subir por três sessões seguidas e encerrar a última semana no patamar de R$ 3,15, o dólar voltou a fechar em queda na sessão desta segunda-feira (10). A moeda norte-americana recuou 0,36%, a R$ 3,1390 na venda.

Nos pregões passados, a moeda dos EUA saltou 1,69%. Na mínima do dia, foi a R$ 3,1300. O dólar futuro tinha baixa de cerca de 0,40% no final desta tarde.

No exterior, o dólar caía ante uma cesta de moedas, com os investidores à espera de declarações da chair do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, Janet Yellen, em meio a um pregão de baixo volume.

O Banco Central do Brasil não anunciou qualquer intervenção no mercado de câmbio para esta sessão. Em maio, vencem US$ 6,389 bilhões de dólares em swap cambial tradicional, que equivalem à venda futura de dólares.

Fonte: diariodonordeste