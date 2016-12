Aprenda a organizar sua viagem e arrumar as malas para curtir as férias em Santa Catarina

<p>Você não vê a hora de relaxar e<b> curtir o verão </b>, mas fica confuso na hora de arrumar a bagagem, definir quantos dias e o valor a se gastar? Fique atento às recomendações de viajantes experientes e especialistas em turismo para preparar o melhor roteiro por Santa Catarina.</p><p>Na segunda reportagem da série <b> Turismo no Quintal </b>, aprenda a planejar a viagem, mesmo que por poucos dias, antes de encarar um dos <b> 12 roteiros turísticos de Santa Catarina </b>.</p><p><b> Clique aqui ou na imagem abaixo e navegue pela reportagem especial:</b></p> Foto: Arte DC / Arte DC <p>Todas as sextas-feiras, até o fim de fevereiro, o DC publica uma nova reportagem da série Turismo no Quintal , para apresentar opções de meios de transporte, roteiros, formas de se hospedar e conhecer os destinos badalados e os menos conhecidos do interior de Santa Catarina.<b><br></b></p><p><b>Leia também:<br></b><b> Você conhece as 12 regiões turísticas de Santa Catarina? Descubra quais são </b></p><p><b> Conheça a série Turismo no Quintal, que convida a explorar os destinos de SC </b></p><p><b> VÍDEO: um dia com 50 pila em Floripa </b><br></p><p><b> Como é o drink ostentação de Canasvieiras, em Florianópolis </b><br></p><p><b> Clique e acompanhe a cobertura do Verão em Santa Catarina </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense