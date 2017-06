Aprovação do Plano Diretor parece ser possível apenas se estiver de acordo com o interesse de poucos

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Gabinete do prefeito <b> Gean Loureiro </b>e técnicos do <b> Ipuf </b>, responsável pelo <b> Plano Diretor </b>, questionam que o fato de a<b> Justiça Federal </b>ter suspendido a audiência pública final da próxima sexta-feira tenha sido noticiada em primeira mão pelo vereador Marcos José de Abreu – <b> Marquito </b> (<b> PSOL </b>) em uma rede social antes mesmo de ser oficializado à s partes diretamente envolvidas. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Aliás<br></b>A cada canetada da Justiça, toda organização, planejamento e recursos públicos aplicados na divulgação das sucessivas audiências canceladas cai como um balde de água fria nos arquitetos e urbanistas do órgão de planejamento que invadem madrugadas ajustando mapas e gabaritos. Parece que só é possível que se aprove o Plano Diretor se estiver de acordo com o interesse de poucos. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Enquanto isso<br></b>Assessoria do <b> Ministério Público Federal </b> entra contato com a coluna para assegurar que os pareceres do MPF não têm como base qualquer intervenção de vereadores como <b> Lino Peres </b>, conforme publicado. Todas as manifestações estão baseadas nos autos, diz o MPF.</p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini </b> <br></p><p> <b>Região metropolitana de Florianópolis é refém das pontes</b> <br></p><p><b> Levantamento aponta os vereadores que mais faltaram nas sessões da Câmara de Florianópolis <br></b></p><p> <b>Jovens gravam vídeo escalando a ponte Hercílio Luz e vigilância da obra é reforçada</b> </p><p><br></p><p><b><br></b></p><!– contentFrom:cms –>

