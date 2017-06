Argel, Cabo e Diniz: as fichas do Figueirense para a área técnica

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Fichas na mesa. Falta apenas o movimento para que jogada aponte o novo dono do boné alvinegro. O<b> Figueirense </b> <b> demitiu o treinador Márcio Goiano </b> nesta quarta e está em busca de um novo comando técnico. A expectativa é de que a cartada para o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro seja dada até esta quinta-feira. O Figueira não apenas analisa os nomes. Ordenou os que têm na mão conforme a prioridade: Argel Fucks, Marcelo Cabo e Fernando Diniz.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Conhecido de dirigentes e atletas, Argel é unanimidade para que desembarque para a sua quarta passagem pelo Orlando Scarpelli – a primeira foi em 2012. Próximo do presidente Wilfredo Brillinger e do superintendente Carlos Arini – trabalharam juntos no RB Brasil (2013) e Guaratinguetá (2009) –, o treinador esteve no estádio em jogos recentes, na companhia deles. Esta proximidade pode ser determinante para o acordo, uma vez que o técnico tenha dado preferência a trabalhos na Série A do futebol brasileiro recentemente.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Marcelo Cabo é a ficha de número 2. </b> Enquanto passou o dia resolvendo a rescisão de contrato com o Atlético-GO, finalizado na semana anterior, o profissional recebeu contato de dirigentes do Figueirense. Cabo é conhecido no clube – um dos motivos, por exemplo, na contratação de Márcio Goiano no decorrer do Catarinense. Ele foi auxiliar técnico de Jorginho e Branco, comandantes da equipe entre 2011 e 2012.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Outras possibilidades aparecem na sequência. Fernando Diniz agrada pelo estilo que faz as equipes jogadores. O toque de bola é, inegavelmente, uma característica apreciada pela torcida alvinegra. O treinador que chamou a atenção do país com o Osasco Audax pelo vice-campeonato do Paulistão do ano passado é o ficha 3 sobre a mesa do Figueirense.</p><p><b>Acesse a tabela da Série B <br>Leia mais notícias sobre o Figueirense </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense