Arte divertida

Um jeito diferente de despertar nos pequenos o interesse pelas artes plásticas e pelo teatro, numa tarde de sábado em família. Essa é a proposta do projeto "Tarde com Arte", aos sábados de abril, no Espaço Cultural Unifor.

Por meio da contação de histórias, atores do Grupo Mirante de Teatro Unifor levam as crianças para o mundo mágico e lúdico das obras da Coleção Airton Queiroz, que ficam expostas no local até o próximo dia 9 de julho.

A iniciativa começou no ano passado e, desde o último sábado (1º), estreou a segunda temporada. Das 16h às 17h, três atores representam a vida de gênios da pintura Debret, Portinari e Miró diante de seus quadros, dando a oportunidade para crianças e seus acompanhantes entenderem melhor as telas e o artista.

"Fizemos o projeto pensando nas crianças, mas os adultos também curtem. É tão bonito", diz Hertenha Glauce, diretora do Grupo Mirante.

Há uma tela de Miró, cinco de Debret e 10 de Portinari na exposição. Para cada pintor, a contação de história dura 15 minutos. Cada ator fica em pontos separados, onde estão as obras dos três artistas.

"Os pais gostam muito de Portinari, já as crianças gostam bastante de Debret", revela Hertenha ao comentar as preferências do público.

Curiosidade

Ela afirma que o projeto chega a reunir cerca de 50 participantes por sábado.

"As contações de histórias estimulam bastante a criatividade das crianças pelas obras da exposição da Coleção Airton Queiroz", observa a diretora do Mirante.

A Coleção Airton Queiroz reúne 263 obras de artistas nacionais e internacionais, divididas em cinco ambientes temáticos: Do Brasil Holandês à República, Modernismo, Abstração, Contemporâneos e Presença Estrangeira.

"As apresentações acontecem em formato de circuito, ou seja, após a conclusão de uma contação de história, o público é conduzido para a próxima contação, em outro ponto da exposição, onde há outro ator a postos para iniciar sua apresentação sobre o outro pintor", explica Hertenha Glauce.

O público tem acesso gratuito ao acervo do chanceler Airton Queiroz, compreendendo obras de Monet, Renoir, Miró, Chagall, Salvador Dalí, Di Cavalcanti, Portinari, Aleijadinho, Leonilson, Raimundo Cela e muitos outros.

Prêmios

O projeto "Tarde com Arte" marca a trajetória do Grupo Mirante, que neste mês tem motivos para comemorar.

O grupo teatral foi agraciados duas vezes com o Troféu Carlos Câmara. O espetáculo "Tarsila" foi um dos dois destaques como "espetáculo de 2016" (o outro foi o musical Ceará Show). Lena Iório, de "Tarsila", ganhou "atriz coadjuvante de 2016".

O grupo foi criado em 1984 para incentivar a manifestação teatral na Universidade de Fortaleza.

Mais informações

Tarde com Arte

Sábado (8), das 16h às 17h, no Espaço Cultural Unifor (Avenida Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (477.3311)

