Artilheiro do Campeonato Catarinense, Jonatas Belusso está na mira dos grandes times 

<p>Ele é matador e por isso é o homem mais procurado de Santa Catarina na atualidade. Jonatas Belusso tem 28 anos, 1m76cm de altura e sua arma preferida é a perna direita. Já desferiu 10 tiros fatais neste <b> Campeonato Catarinense </b>, que se converteram em gols e em alegria para a torcida do Brusque. E como está no seu último mês de contrato com o clube do Vale do Itajaí, tem muita gente de olho no goleador.</p><p>Presidente do Avaí, Francisco Battistotti já tornou público – em entrevista ao repórter Janniter de Cordes da CBN Diário – o interesse em contar com o atacante e fez contatos com o empresário do jogador. Chapecoense e Figueirense também buscaram informações sobre o atleta. O Joinville também sondou. Em Criciúma, o nome dele foi ventilado pela imprensa. Todos parecem querer contar com o artilheiro do Estadual.</p><p>Mas o que ele quer é manter o foco nas três rodadas finais do Estadual com dois objetivos: colocar o <b> Brusque </b> na Copa do Brasil do ano que vem e confirmar o posto de artilheiro com mais três ou quatro gols, de acordo com as próprias contas.</p><p>– Há muito tempo, quando estava iniciando, fui artilheiro da Segunda Divisão pelo XV de Indaial. Em competições de nível maior, estava sempre fazendo gol, mas não fui artilheiro. Quando vim para cá, eu sabia que, para poder chamar atenção de uma grande equipe, precisaria ser artilheiro. Estou trabalhando todos os dias para que isso possa se concretizar – conta Jonatas Belusso.</p><p>Por enquanto, ele afirma que não há martelo batido sobre o futuro. Tem consciência do interesse de times de Santa Catarina e de outros estados. Na sua autoavaliação, se vê com qualidade para defender times de Séries A e B. </p><p>– Está sendo gratificante toda essa repercussão, a imprensa falando bem, que tem equipes gostando do trabalho. Por enquanto, não chegou nada oficial, apenas contatos. Hoje, seria interessante ficar em Santa Catarina, até pelo fato de já ter esse bom momento aqui. A adaptação seria mais fácil e rápida – diz o jogador, deixando as portas abertas para defender um grande clube catarinense.</p><p>Se o Leão largou na frente deixando público o interesse no atleta, ele já respondeu com um simpático aceno positivo. Vê com bons olhos o interesse do Avaí, clube que disputará a Série A nesta temporada.</p><p>– Meu empresário disse que o presidente ligou e demonstrou total interesse na minha contratação. Eles iriam conversar, mas não sei se falaram de contrato. Se fosse para ir para o Avaí, iria com grande prazer. É uma equipe grande do Estado e que tem total condição de estrutura, de torcida, para se manter na Série A – avisa.</p><p>Com o futuro em aberto, Jonatas tem mais três rodadas pela frente para atingir a meta de ser o maior goleador do Estado. Por enquanto, sua competição é com Rentería, do Tubarão, que também fez 10 tentos. Se continuar nesse ritmo de gols, o certo é que, independentemente do clube que o contratar, ele será recebido de braços abertos pela torcida.</p><p><b>Acesse mais notícias do Brusque </b></p><p><b>Confira a tabela do Campeonato Catarinense </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense