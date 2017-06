Artista expõe pinturas que alertam para a violência contra a mulher

<p>A artista plástica Janete Machado Sena expõe a partir da semana que vem uma série de pinturas que retratam a violência contra a mulher. A ideia é chamar a atenção para um número assustador. Só em 2015 mais de 140 mulheres foram mortas aqui no Estado.<br></p><p>Além das obras que poderão ser vistas a partir do dia 29, no CIC, uma grande mobilização está marcada para o dia 4 de julho, quando a artista promoverá um debate aberto ao público com a participação de autoridades e profissionais da área da segurança, saúde e educação de Santa Catarina.</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Drag Queen Selma Light dará oficina sobre automaquiagem <br> Bailarina formada no Bolshoi de Joinville conquista prêmio em Moscou <br> Check in: Estrada do arroz <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense