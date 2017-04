Ascensão da Chapecoense no Estadual surpreende os dirigentes

<p><b> Ao vencer o Metropolitano por 3 a 1 fora de casa </b>, a <b> Chapecoense </b>chegou a sete vitórias seguidas, sendo seis no <b> Estadual </b>e uma na Recopa, além de atingir 90,5% de aproveitamento no returno do Catarinense. A última derrota foi no dia 16 de março, para o Lanús, pela Libertadores. A recuperação do time surpreende até mesmo a diretoria, empolgada com os recentes resultados.</p><p>– Foi uma surpresa positiva, pois mesmo confiando no grupo, a gente não imaginava que iria engrenar tão rápido assim, com um jogador de cada canto do país – afirmou o vice-presidente de futebol do clube, Nei Maidana.</p><p>Ele lembrou que o tempo para montar uma nova equipe foi muito curto e o clube teve que contar com a solidariedade de alguns times que auxiliaram com o empréstimo de jogadores, até com parte dos salários pagos.</p><p>Para o dirigente da Chapecoense, o diferencial foi que o Verdão conseguiu manter a metodologia que vinha sendo seguida desde 2006, com a contratação de jogadores com o perfil do clube, evitando atletas com problemas extracampo. Maidana entende que a Chapecoense está começando a formar uma nova família.</p><p>Para o diretor de futebol, João Carlos Maringá, mesmo antes da derrota para o Lanús a Chapecoense já vinha de uma sequência de sete jogos sem derrota. Das quatro derrotas na temporada, três foram nos oito primeiros jogos, quando o time ainda estava em formação.</p><p><b>Confiante, time arrisca mais</b></p><p>De acordo com o dirigente, foi importante a manutenção de uma base do time titular para ganhar entrosamento. E, após as vitórias, veio a confiança.</p><p>– O jogador com confiança arrisca mais – ponderou.</p><p>Maringá também destacou que a característica do time também faz com que a Chapecoense não se contente em ficar atrás, tocando a bola.</p><p>– Nosso time é louco para atacar. Ele rouba a bola e já parte para o ataque – destacou.</p><p>Prova disso são os 21 gols em sete jogos do returno, média de três por partida. Enquanto isso, a defesa foi vazada apenas em quatro ocasiões. Apesar de estar muito próximo do título do returno e da conquista da Taça Sandro Pallaoro, o dirigente disse que o time precisa manter o equilíbrio e evitar euforia.</p><p>Maringá afirmou que a Chapecoense sabe que, mesmo sendo difícil o Catarinense, tem que melhorar bastante para o Campeonato Brasileiro.</p><p>Por isso, a diretoria está indo atrás de reforços, até para dar conta de todas as competições que o clube tem para disputar. Além do zagueiro Victor Ramos, que teve seu nome publicado ontem no Boletim Informativo Diário da CBF, o clube busca mais três a quatro reforços. Um meia, um volante e mais um atacante de lado são as prioridades para reforçar o grupo.</p><p><b>Fatores que contribuíram para a reação</b></p><p><b>Manutenção de um time base</b><br>O técnico Vagner Mancini manteve uma base titular que foi ganhando entrosamento.<br><br><b>Plantel qualificado</b><br>A Chapecoense tem um plante qualificado, com folha salarial próxima de R$ 2 milhões por mês, que permite utilizar bem o banco. Em vários jogos, os atletas que decidiram a partida saíram do banco.<br><br><b>Apelo emocional</b><br>O pedido da direção para que conquistasse a Taça Sandro Pallaoro, em homenagem ao ex-presidente, uma das 71 vítimas do acidente aéreo na Colômbia, virou objetivo de todos.<br><br><b>Perfil de jogadores</b><br>A Chapecoense conseguiu montar um grupo com o mesmo perfil com o qual trabalha nos últimos anos, unindo força e velocidade<br></p><p><br></p><p><b>Leia mais:</b></p><p><b> Chapecoense vence Atlético Nacional por 2 a 1 no jogo de ida da Recopa </b><br></p><p><b> VÍDEO: torcedores da Chapecoense abraçam a Arena Condá </b><br></p><p><b> Chapecó lança Parque Medellín em homenagem aos colombianos </b><br></p><p><b> Homenagens e festa marcam chegada do Atlético Nacional em Chapecó </b><br></p><p><b> Prefeito de Medellín é homenageado em Chapecó </b><br></p><p><b> Ansiedade toma conta de Chapecó antes do jogo </b></p><p><b> Chapecó está pronta para retribuir o carinho aos colombianos </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense