Assalto de veículo termina em troca de tiros no bairro Córrego Grande, em Florianópolis

<p>Um assalto na região da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, resultou em troca de tiros entre os criminosos e a polícia na noite deste sábado. </p><p>Por volta das 20h20min, uma mulher teve o veículo tomado de assalto na Universidade por três homens, que fugiram em direção ao Córrego Grande. Em seguida, o carro foi localizado pela polícia na rua João Pio Duarte Silva, geral do bairro. </p><p>Após a abordagem, houve troca de tiros e um dos homens fugiu. O veículo foi recuperado e os outros dois homens foram detidos. Com eles, foram encontrados um notebook, 1kg de maconha, três munições, um revólver calibre 32 e dinheiro. </p><p><b>Leia mais:</b></p><p><b> Policial é baleado em troca de tiros na madrugada deste sábado em Florianópolis <br></b></p><p><b> Padre é preso suspeito de abusar de ao menos cinco crianças em Joinville e São Francisco do Sul </b><br></p><p> <b>Balconista de farmácia morre e cliente fica ferido em tentativa de assalto em Navegantes</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

