Assembleia debate projeto de lei que prevê pagamento a bombeiros comunitários catarinenses

<p>Com um efetivo 36% abaixo do ideal em <b>Santa Catarina</b>, o <b>Corpo de Bombeiros</b> <b>Militar </b>pretende aumentar o atendimento no Estado com o pagamento de uma ajuda de custos aos <b>bombeiros comunitários</b>. A proposta começou a tramitar na Assembleia Legislativa no final do mês passado. A ideia é que o grupo atue nos atendimentos pré-hospitalares, combate a incêndio e busca e salvamento. Hoje, 2 mil pessoas prestam serviços sem salários nos 134 quartéis militares catarinenses, mas há 18 mil voluntários cadastrados no programa.<br></p><p>O Corpo de Bombeiros prevê 3.815 vagas na corporação, mas apenas 2.445 estão preenchidas. Em agosto, o Estado fará um concurso público para a entrada de 300 soldados. No entanto, no ano passado inteiro, 202 servidores se aposentaram. A previsão é que neste ano pelo menos mais 150 sigam o mesmo caminho. Diante dessa realidade, o comandante-geral da corporação, coronel Onir Mocellin, diz que a alternativa vai evitar o fechamento completo de quartéis – em algumas regiões do Estado há unidades sem atividades à noite. <br></p><p>Pela proposta do governo do Estado enviada à Assembleia, assinada pelo secretário de Segurança Pública, César Grubba, os bombeiros comunitários vão receber R$ 150 por 24 horas de serviço e R$ 90 por 12 horas. Para isso, estão previstos no orçamento de 2017 e 2018 R$ 9,1 milhões por ano. O mesmo modelo defendido por Mocellin é aplicado na Operação Veraneio para o pagamento dos guardas civis.<br></p><p>O sistema atual não prevê o comparecimento frequente dos bombeiros comunitários. Conforme a disponibilidade de cada pessoa, ela agenda um horário no quartel onde está cadastrada para prestar o apoio. Segundo a nova proposta, a corporação fará uma escala prevendo o trabalho de dois comunitários por dia.<br></p><p>— É uma forma de complementar as equipes. Temos guarnições pela metade em alguns quarteis. Com esse modelo, tenho a possibilidade de manter equipes ativas. O Estado tem deficiência na saúde, nas outras polícias e nas demais áreas. Não seríamos uma ilha. Por isso vamos tentar (ampliar o atendimento) com o que temos e fazer a melhor gestão para atender a comunidade — defende o coronel.<br></p><p>Para se tornar bombeiro comunitário é necessário, entre outros quesitos, ter mais de 18 anos, certidão negativa de antecedentes criminais, passar por um processo de seleção e participar integralmente dos cursos de formação.<br></p><p><b>Associação de Praças questiona projeto de lei</b></p><p>A proposta do governo do Estado enfrenta resistência por parte da Associação de Praças de Santa Catarina (Aprasc). Desde o começo deste mês, o projeto tem sido alvo de debates dentro da entidade. Na segunda-feira, a diretoria se reuniu com o comandante-geral para debater a ideia. Segundo o presidente da Aprasc, Edson Fortuna, o projeto terceiriza a função dos bombeiros militares:<br></p><p>— Entendemos que o comando dos bombeiros está optando pela saída mais fácil para resolver a falta de efetivo. Não houve inclusões que precisavam ser feitas e hoje se busca uma alternativa mais barata, que precariza as relações de trabalho.<br></p><p>O coronel Mocellin contesta a versão da associação. Ele acrescenta que os bombeiros comunitários precisam ter outro emprego fixo, além do trabalho voluntário na corporação.<br><br><b>Deputado adia votação em comissão<br></b><br>Com menos de um mês de tramitação na Assembleia, o projeto do Estado estava ontem na pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Sob relatoria do deputado Darci de Matos (PSD), a proposta deveria ter sido votada, mas um pedido de vista adiou a apreciação para a próxima terça-feira. Dirceu Dresch (PT), autor do pedido, concorda com a tese da Aprasc de que o modelo terceiriza o serviço dos bombeiros militares. O petista diz ser contrário ao projeto atual. No entanto, o deputado se reuniria com o comandante-geral da corporação, coronel Onir Mocellin, para ouvir os argumentos a favor da proposta.</p><p>Dresch não descarta incluir uma emenda ao projeto para limitar o número de contratação de bombeiros comunitários:</p><p>— Queremos criar um mecanismo de segurança para que o serviço continue sendo bem feito. Como está, o projeto deixa bastante aberto para terceirizar o serviço.</p><p>O relator na CCJ emitiu parecer favorável ao projeto. Matos justifica no seu voto que não encontra ¿obstáculo na tramitação da matéria¿. O comando do Corpo de Bombeiros tem pressa na aprovação. Espera que ocorra antes da Operação Veraneio, quando pelo menos 200 homens são deslocados do interior para atuar no litoral, o que desmobiliza as equipes do interior. Com o reforço dos comunitários, eles poderiam ocupar os espaços deixados pelos militares durante o verão.<br></p><p><b>O que prevê a proposta de ajuda de custo para o bombeiro comunitário:</b><br></p><p>- Pagamento de uma ajuda de custos de R$ 150 por 24 horas de serviço e R$ 90 por 12 horas<br>- Essa ajuda de custos é para o bombeiro usar com gastos de alimentação, deslocamento e outras despesas<br>- Para ser bombeiro comunitário, o interessado precisa ter outro trabalho fixo<br>- O bombeiro vai atuar em atendimentos pré-hospitalares, incêndios e buscas e resgates<br>- Seguro-saúde em caso de acidente durante o exercício da função<br>- Pensão vitalícia em caso de invalidez ou para familiares em caso de morte durante o exercício da função<br><br><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense