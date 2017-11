Assinada ordem de serviço para calçamento de ruas na comunidade Santos Saraiva

A prefeita de São José, Adeliana Dal Pont assinou, na noite desta terça-feira (31), a ordem de serviço para o calçamento de cinco ruas na comunidade Santos Saraiva, em Potecas. As obras são um sonho antigo dos moradores, que agora se transforma em realidade com o calçamento da Rua Manoel José da Silva, da Rua do Bosque, da Rua Vale Verde, da Rua dos Córregos e da Travessa 02.

“Compartilhar este momento importante junto com os moradores é também a concretização de um sonho para toda nossa equipe, pois batalhamos diariamente para melhorar a qualidade de vida das pessoas em cada canto da cidade”, afirmou a prefeita Adeliana Dal Pont, informando aos moradores que o início das obras acontecerá já na segunda-feira (6).

Aproveitando o momento de comemoração e concretização de mais uma ação importante para a comunidade, a prefeita informou que toda a estrutura física da Policlínica de Forquilhinha já está pronta e será inaugurada no dia 8 de dezembro. “Estamos cuidando dos recursos do Município com responsabilidade para conseguir realizar as obras que o povo precisa e, em breve, a tão esperada Policlínica já estará à disposição da comunidade”, assinalou a prefeita.

Mesmo diante da crise financeira que atinge o país e reflete diretamente na economia dos municípios, a Prefeitura de São José continua investindo nas obras que priorizam o conforto e a qualidade de vida das pessoas. “Não medimos esforços para concretizar as obras que a sociedade precisa e, por isso, vamos acompanhar de perto cada etapa para entregar as ruas com o calçamento bem feito e à altura daquilo que os moradores esperam”, destacou o secretário de Infraestrutura, Milton Bley Júnior, lembrando que as ruas serão calçadas com lajotas, receberão drenagem e terão a rede de água trocada pela Casan.

As obras serão realizadas simultaneamente pelas empresas vencedoras da licitação para cada rua e o prazo de execução do serviço está estipulado entre dois e quatro meses. A operação faz parte da segunda etapa de obras previstas pelo convênio entre a Prefeitura e o Badesc no valor de R$ 10 milhões, sendo que o investimento para o calçamento das referidas ruas será de R$ 668.339,97.

A solenidade de assinatura contou com a presença do vice-prefeito Neri Amaral, do presidente da Câmara Municipal, Orvino Coelho de Ávila, dos vereadores Nardi Arruda e Cristina de Sousa, além de secretários municipais, servidores e representantes da comunidade, como o coordenador do Conselho Pastoral Comunitário Nesio Duarte, que relatou a alegria dos moradores por estarem recebendo as benfeitorias nas ruas do bairro.

Entre os moradores que acompanhavam o ato de assinatura estava o técnico de enfermagem Gustavo Somar, de 31 anos, que relatou o sentimento de todos com a confirmação das obras. “Eu, minha família e meus vizinhos estamos muito felizes e entusiasmados com o início das obras. Sabemos que todas as dificuldades que passamos durante 25 anos estão perto de acabar e isso será muito bom para melhorar nossa qualidade de vida”, relatou Gustavo, ao lembrar que a falta de calçamento causa problemas como a derrapagem de veículos por conta da chuva, ou a poeira que se alastra em dias de vento forte.

A recuperação da malha viária na cidade vem sendo uma das prioridades da Prefeitura de São José que tem intensificado as obras de recuperação e pavimentação das vias do município, priorizando ruas e avenidas que impactam diretamente na qualidade de vida dos cidadãos, como, por exemplo, as vias utilizadas pelo transporte coletivo.



Fonte: Floripa News