Assinada ordem de serviço para obras de contenção na Praia do Icaraí

Visando conter de forma definitiva o avanço do mar na praia do Icarai, o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, assinou a ordem de serviço, nesta segunda-feira (10), para a continuidade da construção do muro do tipo Big BagWall em uma extensão de 310 metros da orla. Neste trecho, parte do asfalto da Avenida Litorânea cedeu em fevereiro deste ano.

Após processo licitatório na modalidade concorrência de preço, a empresa Grécia Construções LTDA foi a escolhida para se encarregar pelas obras, que devem durar até 120 dias. O investimento é de R$ 3,7 milhões.

“Esse é o sonho de muita gente dessa região porque o mar já avançou 50 metros e hoje estamos dando continuidade as obras do governo passado. Isso aqui não é o que precisamos fazer, de fato, é uma medida emergencial, mas vamos correr para termos um projeto pronto para fazermos os espigões”, disse o prefeito Naumi Amorim.

Dessa vez, segundo destaca o secretário de infraestrutura de Caucaia, Kleber Correia, o projeto conta com um importante processo de drenagem, fazendo com que o muro seja capaz de conter as ondas, que podem chegar a 3,20 metros de altura. “Nesse novo projeto estamos colocando uma drenagem longitudinal, profunda, para retirar toda a água que estiver contida no lençol freático aqui próximo a maré e com isso evitar carreamento do solo fino por debaixo do Big BagWall”, explica.

Após os 120 dias necessários para finalização do muro, é esperado, segundo Kleber Correia, a revitalização dos 3,7 quilômetros da orla do Icaraí, com padronização das barracas, calçadão, área para ciclistas e nova iluminação. O projeto total está orçado em R$ 53 milhões.

Em paralelo, o secretário ressalta estar em andamento estudo de viabilização de 13 espigões. “Foi feito estudo de batimento para ver a profundidade e força do mar, todo estudo de velocidade de correntes marítimas. Está sendo providenciado a contratação de uma empresa nacional para executar todo esse estudo que vai durar um ano e meio e com isso fazer um estudo de impacto ambiental e apresentar ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis)”.

Com todo o projeto pronto, a expectativa é que a praia volte a ser frequentada, tendo em vista uma queda de 70% no turismo nos últimos oito anos, conforme aponta o secretário de turismo de Caucaia, Paulo Guerra. “Queremos trazer os nossos visitantes de volta. Nossos barraqueiros hoje sobrevivem com um movimento muito modesto”.

Fonte: diariodonordeste