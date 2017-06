Atlântida promove evento só para mulheres nesta quarta

<p>Nesta quarta vai rolar a segunda edição de um evento só para mulheres dentro do Estúdio Atlântida montado no Shopping Iguatemi.<br></p><p>A comunicadora Nady Petit comanda o encontro que terá convidadas do ramo da dança, música, moda e comportamento. Entre as atrações, apresentação de pole dace, chair dance, um papo sobre sensualidade, maquiagem, flash tattoo e customização de camisetas.</p><p>A entrada é gratuita e o evento começa à s 19h.</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Alunos de escola aprendem visitando vinícolas catarinenses <br> Bela e talentosa: DJ catarinense desembarca para mais uma temporada em Ibiza <br> Noivo prepara casamento surpresa em Bali <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense