Atleta de São José é convocado para Seleção Brasileira de Futebol Americano

A Seleção Brasileira de Futebol Americano (Brasil Onças) divulgou na manhã de terça-feira (24) a listagem dos 45 atletas convocados para o próximo amistoso, que será realizado no dia 16 de novembro, no Estádio do Mineirão. Entre os selecionados está Marcus Bunn, jodador do São José Istepôs – time de futebol americano do município.

O jogo contra a Argentina servirá como preparação para o mundial. Esse será o primeiro compromisso oficial do Brasil Onças após a participação na Copa do Mundo de 2015 em Ohio, nos EUA. Além disso, esse será o primeiro encontro entre Brasil e Argentina na modalidade.

Está será também a primeira convocação do atleta do São José Istepôs, Marcus Bunn, de 24 anos, para a seleção principal. “Eu já havia sido chamado para o training camp da região sul em 2016, mas essa será a primeira vez na seleção brasileira, uma grande responsabilidade e também um grande desafio. Este era sem dúvida um grande objetivo, mas confesso que ainda estou anestesiado com o resultado e só tenho a agradecer a todo o trabalho desenvolvido pelo time do São José Istepôs para que eu chegasse a essa convocação”, comenta o atleta que joga na linha defensiva e integra a equipe de São José desde 2013.

“Além de todos os highlights observados nestes dois últimos anos, a lista divulgada é também resultado dos quatro training camps realizados em março do ano passado. Os testes conjuntos reuniram quase 200 atletas das cinco regiões brasileiras e serviram para a comissão atual avaliar o potencial e a evolução destes jogadores”, destacou Gabriel Mendes, Head Coach do Brasil Onças.

O presidente do São José Istepôs comemorou a convocação. “Esse é mais um reconhecimento do trabalho que estamos desenvolvendo, tanto na equipe principal, quanto nas escolinhas infantil e juvenil. Temos um projeto a longo prazo e esses resultados nos estimulam a pensar cada vez mais longe”, finaliza Fabio Amorim, presidente do Istepôs.



Fonte: Floripa News