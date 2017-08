Atletas catarinenses de alto rendimento catarinenses ganham financiamento estadual

A Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL) assinou nesta segunda-feira (7), contratos de apoio financeiro para atletas catarinenses, por meio do Programa Alto Rendimento, do Fundo de Incentivo ao Esporte (Fundesporte).

Foram disponibilizados R$ 500 mil para atletas de modalidades individuais, nas categorias Olímpico ou Paralímpico, Internacional, Nacional e Estadual. Ao todo, foram 31 contratos firmados. Outras propostas habilitadas na primeira fase do programa encontram-se em reanálise técnica e o contrato será fechado posteriormente.

Após a cerimônia de assinatura, a Gerência de Fiscalização de Projetos Incentivados da SOL fez uma explanação sobre a prestação de contas, quando abordou as principais dificuldades enfrentadas pelos proponentes na comprovação do uso adequado dos recursos públicos.

Seleção

A seleção dos proponentes foi feita por uma Comissão de Análise, criada por portaria especificamente para esta atividade. Inicialmente, a comissão hierarquizou 28 projetos que cumpriram rigorosamente os pré-requisitos para o pleito. Contudo, considerando que as propostas não absorveriam o total de recursos disponibilizados, outras 10 foram selecionadas.

“O valor excedente nos permitiu ampliar a lista de atletas, ranqueados na forma do Programa Alto Rendimento. Eles foram beneficiados progressivamente dentro do recurso existente, obedecidos os tetos limites de cada categoria e a disponibilidade de recursos no Fundo”, explica o secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan.

Vale salientar que, para o efetivo pagamento, os atletas precisam estar com o Demonstrativo de Atendimento dos Requisitos para Transferências Voluntárias (Dart) atualizado.

ATLETAS CONTEMPLADOS

OLÍMPICOS OU PARALÍMPICOS

Ymanitu Geon da Silva Tênis – paratleta – Tijucas

André Arthur Dutra Remo – paratleta – Florianópolis

Josiane Dias de Lima Remo – paratleta – Florianópolis

INTERNACIONAIS

Éder Geovani Luciano – Bodyboarding – Itapema

Ana Julia Goulart Librelato – Xadrez – Içara

NACIONAIS

Douglas Brose – Karatê – Florianópolis

Maike Steffen Machado de Oliveira – Karatê – Blumenau

Gabriela Luisa Vicente Feller – Xadrez – Blumenau

Gabriel de Borba – Xadrez – Blumenau

Grazielle Silva Bernardino – Esporte de força – Camboriú

Luiz Henrique da Silva Bugança – Xadrez – Lages

Vitória Kretzer – Karatê – São José

Cícero Bezerra – Esporte de força – Camboriú

Lucas Jean Jung – Natação – Blumenau

Eduardo Nierdele de Abreu e Menezes – Tênis – Florianópolis

Edemilson Gutz dos Santos – Karatê – Rio do Sul

Felipe Figueiredo Formentin – Tênis de mesa – paratleta Criciúma

Laura de Souza Losekann – Karatê – Tubarão

Guilherme de Borba – Xadrez – Blumenau

Carolina Xavier Laydner – Tênis – Florianópolis

Nathan Felipe Filgueiras – Xadrez – Blumenau

ESTADUAIS

Lucas Guilherme Kaiser Demétrio – Natação – Joinville

Isabela Rocha de Faria – Iatismo – Florianópolis

Ryan Wesley da Costa Caetano – Xadrez – Blumenau

Valentina Dal Pai de Almeida Santos – Tênis – Florianópolis

Allegra Beatrice Hodson – Tênis – Florianópolis

Leonardo Schmitz Frederico – Tênis – Tijucas

Sofia Rocha de Faria – Iatismo – Florianópolis

Luiz Antônio Laudelino Coelho – Karatê – Fraiburgo

Gabriel Busato e Silva – Tênis – Jaraguá do Sul

Manuel Leopoldo Matos Pazos Pazos – Tênis – Florianópolis



