Atletas de São José celebram resultados nos JASC 2017

Nessa quinta-feira (16), parte dos 234 atletas da delegação que representou a cidade de São José nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC) estiveram com a prefeita Adeliana Dal Pont, para comemorar a campanha histórica do município na competição deste ano. Com 57 medalhas, sendo 24 de ouro, 15 de prata e 18 de bronze, o grupo garantiu o terceiro lugar na classificação por troféu, quarto no quadro de medalhas, e a quinta colocação na classificação geral por pontos, um resultado expressivo, que refletiu o apoio irrestrito que a prefeitura tem conferido ao desenvolvimento do esporte no município.

“Nossa política esportiva vem sendo construída desde 2013, e de lá pra cá só tem evoluído. Procuramos investir com responsabilidade no esporte de rendimento no município e sempre apoiar os projetos que zelam pelo desenvolvimento dos nossos atletas. Os excelentes resultados nos JASC mostram que este investimento está valendo muito a pena”, comentou a prefeita Adeliana Dal Pont ao receber dos atletas uma medalha de ouro em forma de agradecimento.

Na oportunidade, a prefeita Adeliana Dal Pont informou, também, que a Fundação Municipal de Esporte e Lazer já tem a sua permissão para lançar um novo edital que visa ampliar os projetos na área esportiva da cidade em 2018: “queremos que o futuro dos nossos atletas seja brilhante. O sonho deles é o mesmo sonho que nós temos, por isso, vamos continuar trabalhando cada vez mais para garantir que o desempenho deles seja ainda melhor no próximo ano”, concluiu a prefeita.

De acordo com o superintendente da Fundação Municipal de Esporte e Lazer, João David Garcia, o investimento do município no esporte em 2017 foi de R$ 1,5 milhões, beneficiando 34 entidades esportivas da cidade e cerca de 3.000 atletas. “A consagração dos atletas de São José no maior evento esportivo do Estado mostra que esforço do município para realizar projetos sociais e de rendimento, além de garantir investimentos, como o Bolsa Atleta, por exemplo, refletem diretamente no desenvolvimento do esporte na cidade, e nos bons resultados obtidos nesta competição”, afirmou João David Garcia.

Além da delegação, comissão técnica e servidores da Fundação Municipal de Esporte e Lazer, o momento de agradecimento aos atletas contou com a presença do vice-prefeito Neri Amaral, e dopresidente da Câmara de Vereadores, vereador Orvino Coelho de Ávila, que também foi homenageado com uma medalha de ouro pelos atletas por ser considerado um dos grandes defensores do esporte no município. Na oportunidade, também estavam presentes os vereadores Osmar Hauptli Jr, Afonso da Silva, Gilmara Vieira Bastos, e Caê Martins.

Garra, determinação e ascensão no esporte

É durante a competição que o trabalho do atleta é colocado à prova. A vontade de vencer, os treinamentos e a estrutura física com a qual ele pode contar, são alguns dos fatores determinantes para que a sua ascensão no esporte possa se tornar real, como é o caso do judoca Maria Fernanda, de 19 anos: “nossa equipe mostrou a força da delegação josefense sendo a campeã nos dois naipes, (ouro no masculino e no feminino). Estamos felizes e satisfeitos, e o suporte que recebemos foi fundamental para chegarmos nesse resultado”, comentou Maria Fernanda, que garantiu uma das 12 medalhas individuais no judô e fez parte da equipe de ouro.

“Foi o melhor ano de todos os tempos, e estou muito grata pelos resultados. Com todo o apoio e incentivo que recebi ao longo da preparação consegui melhorar todos os meus tempos em 2017”, contou Caroline de Melo Tomaz, de 23 anos, do time de atletismo de São José, modalidade que realizou um feito inédito para a cidade nos JASC e trouxe os títulos gerais tanto no masculino como no feminino.

Para Tatiana Gonzaga, de 26 anos, atacante do time de futebol feminino, a conquista da medalha de ouro logo na primeira vez que a modalidade é disputada nos Jasc, é um feito quase inacreditável: “se não fosse real eu não acreditaria, parece que a ficha ainda não caiu, a gente mostra a medalha pra todo mundo em todo o lugar. É uma sensação incrível, estamos muito felizes”, relatou Tatiana.

Já para a dupla de ouro do Vôlei de Praia Masculino, os veteranos Sérgio Ceará, de 49 anos e Thiago Barbosa, de 34 anos, que já conquistaram juntos 4 medalhas em edições dos JASC, a competição deste ano estava ainda mais desafiadora que nos anos anteriores: “o nível dos atletas só melhora a cada ano, e como ficamos no segundo lugar ano passado, nós tínhamos essa vontade, esse gostinho de conquistar o ouro em 2017”, confessou a dupla.



