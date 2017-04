Atlético faz 1 a 0 no Leicester e sai na frente nas quartas da Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid largou em vantagem nas quartas de final da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira (12), a equipe espanhola recebeu o Leicester no Vicente Calderón, pressionou e conseguiu a magra vitória por 1 a 0, que a deixa mais próxima da vaga para mais uma semifinal.



O time do técnico Diego Simeone luta por seu primeiro título do torneio e para superar o trauma deixado nos últimos anos. Nas temporadas 2013/2014 e 2015/2016, chegou à decisão da Liga dos Campeões, mas perdeu em ambas para seu maior rival, o Real Madrid.



Para ir a mais uma final, no entanto, o Atlético precisa passar pelo Leicester. Com o resultado desta quarta, a equipe pode até perder por um gol de diferença na volta, terça-feira que vem, na Inglaterra, desde que também marque ao menos um, que estará classificado à próxima fase. Para o adversário, será necessária uma vitória por pelo menos dois gols de diferença.



Mas se não conseguiu um resultado que o beneficiasse, o Leicester ao menos viu o confronto ficar aberto para a volta. Antes, no entanto, a equipe encara o Crystal Palace no sábado, fora de casa, pelo Inglês. Já o Atlético recebe o Osasuna, também no sábado, pelo Espanhol.



