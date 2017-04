Ator catarinense Ivo Müller ministra oficina de interpretação em Floripa

<p><i>Por Cristiano Santos (interino)<br> cristiano.santos@diariocatarinense.com.br </i></p><p>Mal começou o ano e o ator <b>Ivo Müller</b> já passou pelos festivais de cinema de Berlim, Miami e Guadalajara concorrendo com diferentes produções. </p><p>Desde 2003 radicado em São Paulo, o catarinense retorna a Florianópolis esta semana para ministrar uma oficina de Prática de Interpretação na Faferia DNA de Arte, no Centro. </p><p>No curso de três dias, de quarta a sexta-feira, ele vai trabalhar técnicas para preparação de cena e criação de personagem, a partir do teste de elenco, onde ator e diretor estão sob a pressão da escolha. Mais informações no site da Faferia. <br></p> Foto: Priscila Prade/Divulgação <p>Leia também:<br> Representante da Pantone no Brasil, Blanca Liane Cernohorsky fala sobre a influência dos impactos sociais na escolha da cor do ano <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense