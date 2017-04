Audiência pública discutirá solução para escolas interditadas de Sombrio e Balneário Gaivota

Sete escolas estaduais foram interditadas por problemas estruturais que colocavam em risco, inclusive, a vida de mais de 3500 alunos e 350 funcionários das instituições. A Audiência será realizada na ALESC, na quarta-feira (12/4), às 13h30.

Na próxima quarta-feira (12/4), a Comissão de educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina realiza audiência pública para discutir uma solução para as sete escolas estaduais interditadas localizadas nos municípios de Sombrio e Balneário Gaivota por graves problemas estruturais. O Promotor de Justiça Daniel Granzotto Nunes, da Comarca de Sombrio, participará da audiência pública.

As sete escolas foram interditadas judicialmente devido às más condições estruturais, de segurança e sanitárias. A interdição foi por meio de medidas liminares concedidas em sete ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), uma relativa a cada escola.

As liminares também determinam a realocação dos alunos em outras unidades e o fornecimento de transporte escolar quando necessário, no prazo de 5 dias – não cumprido pelo Estado – e 30 dias para as adequações necessárias.

Fonte: floripanews