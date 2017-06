Audiência Pública vai debater implantação de penitenciária em Tijucas

Estado pretende construir penitenciária em Tijucas ao lado do atual presídio regional – Marcos Horostecki/ND

“Espero que a comunidade seja sensibilizada e alertada sobre os possíveis impactos que a vinda da Penitenciária deve causar ao município em diversos setores, em especial, nos atendimentos de saúde, educação e assistência social”, disse o prefeito municipal, Elói Mariano Rocha (PSD), que já deixou bem clara a sua posição ao governador do Estado, Raimundo Colombo (PSD). Tijucas se espelha no exemplo de Imaruí, no Litoral Sul, que manteve firme a posição de impedir a construção de uma penitenciária em seu território.

“A sociedade Tijuquense não deseja receber essa obra. A região também não quer essa obra. Conversamos com todos os prefeitos e todas as câmaras e eles estão conosco nessa luta”, acrescenta o vereador Juarez Soares (PPS). Ele lembrou que Tijucas já possui um presídio desde 1989 e que ele é capaz de suprir as necessidades do município e das cidades vizinhas. “Cada um tem que resolver os seus problemas. Não podemos aceitar uma penitenciária com presos oriundos de São José, de Florianópolis e de outras regiões do Estado”, continuou.

A audiência pública também vai tratar do problema da falta de efetivo policial na região, que segundo o vereador é outro argumento contra a penitenciária.

A construção em Tijucas está sendo discutida na Justiça. O Estado acionou a prefeitura, pois já é dono do terreno e já deu até a ordem de serviço para o início dos trabalhos. A prefeitura, de outro lado, não emite o alvará de construção para que as obras tenham início e está contestando a ação no Tribunal de Justiça.

O complexo de Tijucas faz parte de um projeto do Estado para suprir 58% da necessidade imediata do Estado, com a abertura de 2200 novas vagas para detentos de todas as categorias. A ação se faz necessária, segundo a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, porque é na Grande Florianópolis que está o maior déficit de vagas para presos de Santa Catarina. Além de Tijucas, há investimentos previstos em Biguaçu, Palhoça e São José, onde também há impasse estabelecido com a prefeitura, que pede que a nova Central de Triagem seja construída em outro terreno na cidade.

