Aulão gratuito "Mestres do Enem" está com inscrições abertas

Os intensivões sobre o Exame Nacional do Ensino Médio acontecem no próximo sábado, dia 28, em Balneário Camboriú, Blumenau, Chapecó e Joinville. Na Grande Florianópolis, será realizado na terça-feira (31).

Está chegando a hora do Enem e o maior pré-vestibular gratuito do Brasil, o Pró Universidade, preparou um reforço fundamental para quem quer passar na prova, destacando os principais tópicos e as questões que têm mais chance de cair no exame.

Para participar do “Mestres do Enem”, o aluno precisa fazer a inscrição no site www.prouniversidade.com.br/aulao , imprimir o comprovante e entregar no dia do evento. Os aulões são totalmente gratuitos, mas o candidato precisa levar, juntamente com o comprovante de inscrição, um quilo de alimento não perecível, exceto sal. Os alimentos serão doados para organizações filantrópicas de Santa Catarina.

“Mestres do Enem” reúne, além de professores especialistas na prova, psicólogos que dão dicas para o candidato ficar mais tranquilo, assimilar melhor os conteúdos e chegar preparado no dia do exame. “A confraternização entre os alunos é outro ponto importante dos aulões. Essa interação acaba reduzindo muito a ansiedade pré-Enem”, destaca o professor e coordenador do Pró Universidade, Otávio Auler.

As provas do Enem ocorrem nos dias 5 e 12 de novembro. “Com o exame tão próximo, o reforço do aulão – aberto a todo o público – pode ser decisivo para quem busca uma vaga na universidade. Vamos destacar o que tem caído e o que pode cair no Enem 2017”, completa o professor Otávio.

O “Mestres do Enem” já recebeu 32 mil alunos desde a primeira edição em 2006. Ele é realizado em uma parceria entre o Pró Universidade e a Secretaria de Estado da Educação. O aulão segue o modelo do exame nacional, ou seja, por áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Matemáticas e suas Tecnologias, além de Redação.

Confira os locais e horários dos aulões:

Balneário Camboriú:

Data: 28/10 (sábado);

Horário: 13h30 às 18h;

Local: Ginásio da E.E.B. Presidente João Goulart, Rua 1500, 640, Centro.

Blumenau:

Data: 28/10 (sábado);

Horário: 8h às 11h15;

Local: Colégio Pedro II, Rua Nereu Ramos, 590 – Centro.

Chapecó:

Data: 28/10 (sábado);

Horário: 13h30 às 18h;

Local: Unidade Central de Educação Faem Faculdade, Rua Lauro Müller, 767 E, Santa Maria.

Joinville:

Data: 28/10 (sábado);

Horário: 9h às 12h;

Local: Escola de Ensino Médio Governador Celso Ramos, R. Dr. Plácido Olímpio de Oliveira, 400. Bucarein.

Grande Florianópolis:

Data: 31/10 (terça-feira)

Horário: 19h às 21h30;

Local: Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Auditório Garapuvu.



Fonte: Floripa News