Aulão gratuito para o Vestibular UFSC 2018 ocorre na Capital e em Blumenau

O Aulão é totalmente gratuito e será realizado em duas cidades do Estado, beneficiando estudantes de escolas públicas e demais interessados. Em Florianópolis, o Aulão UFSC acontece no domingo (3), às 13h, no auditório Garapuvu, do Centro de Cultura e Eventos da UFSC, Campus Trindade. Já na cidade de Blumenau, o Aulão ocorre no sábado (2), no Colégio Pedro II, às 8h.

Para participar, o aluno deve se inscrever pelo site oficial do Pró Universidade – www.prouniversidade.com.br – até o dia do evento, lembrando que as vagas são limitadas. Como forma de ingresso, o estudante deve apresentar o comprovante de inscrição impresso gerado no site e levar um quilo de alimento não perecível, exceto sal. Os alimentos serão doados para organizações filantrópicas de cada região.

Com a presença de professores especialistas no vestibular da UFSC, que ocorre nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, o Aulão tem como objetivo dar dicas sobre os conteúdos que mais caem na prova.

O Aulão UFSC é realizado todos os anos pelo curso Pró Universidade. É oferecido pela Secretaria de Estado da Educação (SED) e tem o apoio da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) pela Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades (SAAD).

O Pró Universidade oferecerá ainda a Semana UFSC, que terá aulas especiais para o vestibular da UFSC, nas unidades de Araranguá, Chapecó e Lages. Para participar destas aulas não há necessidade de fazer a inscrição, mas é preciso ir até o local levando um quilo de alimento não perecível, exceto sal, para doação.

Confira as datas e locais dos aulões e das aulas especiais:

Aulão UFSC

Blumenau:

Quando: 2/12, das 8h às 11h15;

Onde: Colégio Pedro II, Rua Nereu Ramos, 590, Centro.

Florianópolis:

Quando: 3/12, das 13h às 18h;

Onde: Auditório Garapuvu, Centro de Cultura e Eventos da UFSC, Campus Reitor João David Ferreira Lima, Trindade.



Fonte: Floripa News