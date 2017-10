Aulas gratuitas de programação são oferecidas para jovens entre 14 e 20 anos

O programa do Comitê para democratização da Informática em Santa Catarina (CDISC), busca alunos para o projeto “Aprendendo a Programar”. O objetivo da iniciativa é ensinar jovens entre 14 e 20 anos, com renda familiar de até quatro salários mínimos, a linguagem da programação. Os participantes desenvolvem jogos digitais durante as aulas, que são gratuitas e que acontecem no período extraclasse na Escola de Educação Básica Rosa Torres de Miranda, no Jardim Atlântico, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30.

Entre os objetivos do projeto é a capacitação de jovens para novas oportunidades de trabalho. Florianópolis é destaque em tecnologia, com cerca de 900 empresas do setor que geram 17,3 mil empregos. “Preparar o jovem para que ele consiga se inserir no mercado de trabalho é o objetivo do Comitê”, afirma Cleusa Kreusch, coordenadora pedagógica do projeto. “O Aprendendo a Programar é nosso projeto de introdução à programação. Então, se o estudante desejar continuar seguindo nessa área, ele poderá participar de outras iniciativas, como o projeto Mão na Massa, que possui duas fases, uma básica e outra avançada.”

Os interessados podem se inscrever no link: http://www.cdisc.org.br/projeto-aprendendo-a-programar . Após as inscrições, os candidatos passam por uma entrevista, onde devem comprovar os requisitos solicitados.

Outros projetos

O Mão na Massa é a continuação do Aprendendo a Programar. Para participar o aluno deve, obrigatoriamente, ter passado pelo primeiro curso. O projeto está com duas turmas em andamento, uma inicial e outra avançada. No programa os alunos aprendem a desenvolver aplicativos para o sistema Android. As aulas ocorrem aos sábados, das 9h às 12h, no Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias Avançadas (CELTA). Os professores são da empresa Cheesecake Labs, apoiadores do projeto que já está na segunda edição.

Serviço

O quê? Curso de programação gratuito – Aprendendo a Programar.

Pré-requisitos: Ter entre 14 e 20 anos, com renda familiar de até quatro salários mínimos, e que estejam cursando, ou já tenham concluído, o ensino médio na rede pública de educação – há exceção para alunos bolsistas em escolas particulares.

Mais informações: O curso ocorre de segunda a sexta feira, das 13h às 17h, na Escola de Educação Básica Rosa Torres de Miranda, no Jardim Atlântico.



Fonte: Floripa News