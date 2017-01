Auto-análise em alta

A Lua está em Escorpião, signo de transformação e regeneração, e assinala um bom momento para lançarmos um novo olhar sobre as questões que nos interessam. Durante este trânsito podemos nos libertar de antigos preconceitos, de todos os tipos, e de velhas travas. E uma nova mentalidade, aberta, ajuda a construir uma sociedade mais justa, sem abuso ou opressão. Pouco a pouco, à medida que ingressamos na Era de Aquário, muitos mitos vão se desfazendo, em um ritmo mais vagaroso do que gostaríamos, é verdade, mas mesmo assim estamos avançando. Além de mudar nossa cabeça, Lua em Escorpião torna estes dias muito propícios aos processos de auto-análise, que nos tornam mais conscientes de nós mesmos e portanto mais coerentes. O fato de Vênus, Plutão e a Lua vibrarem em harmonia faz com que as horas íntimas a dois sejam especialmente agradáveis, intensas e gratificantes.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Aproveite este período principalmente para ficar a sós, descansar e restaurar plenamente suas energias. Sua necessidade de sossego e introversão está reforçada pela Lua, que também lhe convida auto-analisar-se profundamente. DICA: você pode aproximar-se dos familiares e restaurar a paz doméstica.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

A Lua, no signo oposto ao seu, abre seus canais de contato com o mundo e torna estes dias excelentes para a vida social. Nosso satélite dinamiza suas relações pessoais e faz com que você aprenda com os outros. DICA: mantenha a objetividade no trabalho e não implique nem exija demais de quem está a sua volta.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Agora a Lua coloca você em evidência e lhe promete êxito no trabalho, mas não se descuide de quem ama. Não se deixe absorver demais por suas atividades a ponto de deixar interesses pessoais de lado. DICA: o momento é ideal para você exercer sua cidadania e participar mais de tudo o que acontece a seu redor.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Até amanhã a Lua movimenta sua vida sentimental e faz com que a fase seja bastante romântica. Viver novas aventuras a dois fará com que você e a pessoa amada se aproximem mais um do outro. DICA: você tende a mostrar-se bastante firme e resistente e até mesmo sua capacidade de afirmação está em alta.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Durante estes dias a Lua ocupa seu signo de concepção e aconselha você a desacelerar o ritmo. Aproveite para dedicar-se mais às questões domésticas e aos familiares, mesmo porque Netuno lhe ajuda a compreende-los melhor. DICA: pense antes de agir e não se deixe levar demais pelas emoções, que são más conselheiras.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

O trânsito da Lua movimenta sua vida, mas também pode levar a uma certa dispersão, esteja de olho! Junto com Netuno, ela facilita o diálogo e ajuda você a entender melhor o ponto de vista alheio. DICA: é essencial que você alterne períodos de esforço com outros de descanso, para não se estressar.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Não se jogue de cabeça em situações que não sejam bem claras, para evitar desgastes desnecessários. Você pode ter êxito no serviço, pois a Lua lhe ajuda a concentrar-se melhor nos assuntos práticos e em tudo o que exija atenção. DICA: você está em condições de revelar seu lado eficiente e realizador.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

O trânsito da Lua por seu signo faz com que você atravesse uma boa fase para os processos de auto-afirmação. Você tende a mostrar-se uma pessoa muito mais entusiasmada e decidida, capaz de lutar com muita garra por seus projetos. DICA: pense positivamente, para atrair apenas proteção e bons fluidos para sua vida.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Nesta fase a Lua ajuda você a compreender e aceitar ainda melhor as pessoas a sua volta. Ela estimula seu lado compassivo e faz com que seja muito mais fácil ver as coisas de modo amplo, sem perder-se em detalhes. DICA: os momentos de isolamento tendem a lhe fazer um grande bem, use e abuse deles.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Estes dois dias são muito propícios para você estar em grupo e curtir seus amigos. Sair, passear e trocar ideias tende a ser estimulante, não se feche! A fase também é ótima para você fazer planos e estabelecer metas, mesmo porque 2017 lhe promete êxito. DICA: você terá ideias muito inspiradas para realizar as coisas.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

O fato de a Lua estar em Escorpião, seu setor do êxito, assinala uma fase em que você pode sair-se especialmente bem na carreira. Você tende a executar suas tarefas com especial senso prático e suas iniciativas no trabalho darão certo. DICA: evite a pressa e mantenha uma atitude relax em todas as situações.

PEIXES (20 fev. a 19 mar.)

Nestes dias a Lua envia vibrações muito estimulantes para seu Sol natal e lhe promete bons momentos a dois. Ela também acentua sua necessidade de expansão e ajuda você a abrir novas frentes de ação em sua vida. DICA: recarregue suas baterias e viva plenamente estes dias ricos em bons fluidos e oportunidades.

Fonte: diariodonordeste