Auto Stop: Volkswagen acelerada

Novo up! chega na segunda quinzena de abril. Ele é diferente do modelo vendido na Europa. Nas dimensões compactas destacam-se ainda os balanços (distância entre o centro da roda e a extremidade do veículo) dianteiro e traseiro curtos, o que evidencia o espírito esportivo do modelo. O novo up! TSI é equipado em todas as suas versões com o controle de tração que tem a função de reduzir o escorregamento das rodas durante a aceleração ou quando o veículo começa a destracionar. Lançamento dia 17. Volkswagen promete cinco lançamentos inéditos neste ano e 10 novidades.

Chevrolet Sanauto

Dia premium na concessionária Sanauto no sábado passado. Clientes se reuniram para ver o novo Cruze 2017, Tracker e S10. Destaque para a tecnologia Easy Entry. No comando da autorizada, Henrique Brito, que está feliz com as boas vendas do Onix, Prisma e Cobalt. Também vende bem a van Spin.

Novo C4 Citroën

Concessionária Citroën Pigalle (Av. Heráclito Graça, 1370) convida para coquetel amanhã, 18h30min. O novo C4 Picasso está com mais conectividade (sistema GPS 3D), tecnologias (comutação automática de faróis alto/baixo, alerta e correção de desvio involuntário de trajetória, reconhecimento de placas de velocidade.

Nacional Volks

Destaque Nacional Volkswagen. Na imagem, o dinâmico diretor da Nacional Volkswagen, Paulo Humberto, super entusiasmado com a novidades da marca

Autorizada com promoção em vários carros. Um deles o Gol Trendline 1.0 ano 2017, por R$ 38.990. Além disso, o Jetta com motor 1.4l, turbo, Golf, Up e Fox em condições especiais, segundo me informou o diretor, Paulo Humberto. Neste ano chega o novo sedan da marca, o Virtus. É o primeiro produto da plataforma MQB (a mesma do GOLF, que é global) para o Brasil. Grupo de concessionários foi a Alemanha semana passada para ver o novo up! e alguns segredos para este ano. Voltaram entusiasmados.

Corolla 1 milhão

A planta da Toyota em Indaiatuba (SP) atingiu a marca histórica de 1.000.000 de unidades produzidas do sedan médio Corolla no Brasil. A unidade comemorativa, que saiu da linha de montagem em 23 de março deste ano, é um Corolla Altis 2018 na cor branco pérola

Praia do Futuro

Tenho de lamentar o que está acontecendo com nossa Praia do Futuro, que tem parte dela urbanizada e segura por causa das bem estruturadas barracas de praia. Quem vai dar sustento ao pais de família que serão desempregados?

SM Auto Center

Para quem quer fazer trabalho de suspensão, cambagem, escapamento, amortecedores, descarbonização, regulagem de freios, alinhamento de direção e balanceamento de rodas uma boa dica é a SM Auto Center. Ela fica na Av. Mister Hull, 4820, no bairro Antônio Bezerra. Telefone: 85-3235-2815, basta procurar o sr. Sales.

