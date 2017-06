Autobiografia Autorizada: Paulo Betti mostra tanto carinho com as próprias memórias que emociona

<p>Na <b> entrevista que concedeu ao DC nesta semana </b>, Paulo Betti contou que sua peça Autobiografia Autorizada tem 50% de humor, 25% de drama e 25% de poesia. O espetáculo, que está em curta temporada por Florianópolis neste final de semana, revisita o passado do ator e trata de temas como infância, família e morte de uma maneira leve e que faz com que o público se identifique de diferentes formas. <br><br>Décimo quinto filho de uma camponesa analfabeta que trabalhava como doméstica no interior de São Paulo e de um pai esquizofrênico, Betti saiu do mundo rural para ser um ator aclamado no país (participou de quase 70 telenovelas e atuou em cerca de 30 filmes), mas, na peça, ele conta sua trajetória anterior ao sucesso. </p> Foto: Marco Favero / Agencia RBS <p>No palco, o ator mostra todo o carinho que tem por suas memórias. Ele relembra episódios de sua vida desde o momento em que nasceu até quando saiu da casa dos pais, comparando a pequena localidade de Sorocaba onde cresceu a Macondo, cidade fictícia criada pelo escritor Gabriel García Márquez em Cem Anos de Solidão. <br><br>— Eu também sou do interior de São Paulo e tive uma experiência parecida, fiquei muito emocionado de ver detalhes que eu não me lembrava, e fui relembrando. Você vê que é uma vida sofrida, mas é mágica para ele. É de uma riqueza, uma coisa muito bonita. Do ponto de vista cinematográfico, é lindo. Daria um filme maravilhoso — comenta o cineasta Pedro Rovai. </p> Rovai e Mário Prata Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agência RBS <p>É nesse cuidado no trato com suas lembranças que estão os tais 25% de poesia. A maneira como Betti descreve as folhagens que a mãe plantava em latas de tomate, por exemplo, ou como ele fala sobre os momentos que presenciou e locais por onde passou quando andava com sua bicicleta até a casa do avô, emocionam. <br><br>— Esses pequenos detalhes que ele lembra¿ eu tive uma infância mais tranquila que a dele, economicamente falando, mas é a mesma coisa, as músicas são da minha infância, o rádio¿ Essa peça pega a gente por essa memória que a gente tem. Acho que os jovens deveriam vir pra ver como que era a vida. Andar descalço, pegar lambari, bagre, içá (formiga tanajura, uma iguaria gastronômica em algumas regiões do Brasil) — conta o escritor Mário Prata, amigo de Betti, após o espetáculo. </p><p>Quando os dois foram posar para a foto juntos, Prata confidenciou ao ator: “Foi como chorar sem estar chorando”.<br></p> Prata e Betti Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agência RBS <p><b>Agende-se</b><br>Autobiografia Autorizada, com Paulo Betti<br><b>Quando</b>: sábado, à s 21h; domingo, à s 20h<br><b>Onde</b>: Teatro Pedro Ivo (Rodovia SC-401, 4.600, Saco Grande, Florianópolis)<br><b>Quanto</b>: R$ 50. Sócios do Clube do Assinante têm 40% de desconto no ingresso à venda na bilheteria do teatro e no site <b> Blueticket </b><br><b>Informações</b>: (48) 3665-1630<br></p><p><b>Leia mais:</b></p><p><b> Espetáculo Autobiografia Autorizada, de Paulo Betti, marca os 40 anos de carreira do ator </b><br></p><p><b> Larissa Manoela, maior estrela teen do país, estrela filme “Meus 15 Anos” <br></b></p><p> <b>Peça de Criciúma “O Sapateiro” participa de festival nacional de circo em São Paulo</b> </p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense