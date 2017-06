Autopista Litoral Sul volta a garantir entrega do Contorno Viário em 2019

<p>Representantes da Autopista Litoral Sul garantiram que o prazo de entrega do <b> Contorno Viário </b> da Grande Florianópolis está mantido em dezembro de 2019, apesar dos recentes problemas com a empresa Pavsolo, responsável por dois trechos da obra. A afirmação foi dada durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa (Alesc), na manhã desta segunda-feira, para tratar do uso do solo ao redor da futura rodovia. Segundo o superintendente de Investimento do Contorno, Marcelo Modolo, a paralisação de alguns caminhoneiros contratados pela Pavsolo é um entrave pontual e que não altera o cronograma dos trabalhos.</p><p>— Dos 50 quilômetros (que o contorno terá), já temos obras em andamento em 32 deles. Para inciar as obras, é fundamental ter acesso à s áreas, portanto a desapropriação é um ponto fundamental, que evoluiu muito bem nos últimos anos. Os trechos em que não estamos trabalhando hoje são aqueles que tiveram alteração do projeto. Trabalhamos fortemente para que a obra seja entregue em dezembro de 2019 — afirmou, acrescentando que o futuro traçado da rodovia já está 100% definido. </p><p>Proponente da audiência pública, o deputado estadual João Amin (PP) diz que a grande preocupação é com a construção de grandes empreendimentos imobiliários ao redor da rodovia. Ele conta que, caso isso ocorra, existe a possibilidade de o contorno se transformar em uma via urbana, assim como já ocorreu com o trecho da BR-101 que corta a Grande Florianópolis.</p><p>— Se não cuidarmos, vamos perder a finalidade do contorno. É por isso que as prefeituras precisam atuar para evitar que isso aconteça, essa ocupação desenfreada — diz Amin.</p><p>O superintendente de desenvolvimento da Grande Florianópolis, Cassio Taniguchi, lembrou que é necessário evitar as construções por meio de alterações do zoneamento dessas áreas por parte das prefeituras de Biguaçu, São José e Palhoça. Também recordou do exemplo do contorno viário de Curitiba, onde foram erguidos vários condomínios do programa Minha Casa, Minha Vida sem qualquer planejamento, o que acabou impactando no tráfego da via.</p><p>O contorno da Grande Florianópolis será uma autoestrada de 50 quilômetros, entre os municípios de Biguaçu e Palhoça. O trecho terá seis pontos de interseção (BR-101 Norte, estrada geral de três riachos, SC-407, SC-281, BR-282 e BR-101 Sul) e quatro túneis duplos. Quando estiver pronto, a expectativa é de que ele desvie cerca de 20% do tráfego que hoje circula pela BR-101, em especial de grandes caminhões, diminuindo os congestionamentos na região.</p><p>No momento, a principal discussão é quanto a um pedido de mudança feito pela Autopista Litoral Sul no projeto da interseção entre a BR-101 e o Contorno em Palhoça. A mudança favoreceria o tráfego de caminhões no Contorno em detrimento do tráfego local da BR-101 e tem provocado críticas entre a comunidade de Palhoça. </p><p>Veja o vídeo divulgado pela <b>Autopista</b> sobre o andamento das <b>obras em maio</b>:</p><p class=”embed-content”> </p><p><b>Leia mais</b></p><p><b> Entroncamento com a SC-281 está praticamente concluído<br> Contorno Viário da Grande Florianópolis deve ser concluído em 2019 </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense