Autor de gol da Chape, Girotto comenta sobre gol na Arena Condá

<p>Bola no canto de campo. Andrei Girotto escolhe o local dentro da área do adversário e aguarda. Espera que o companheiro faça a redonda se aproximar. A concentração do volante se divide entre o balão e os marcadores. No momento da batida, opta pelo movimento e vai tentar o toque. Contra o Vasco, conseguiu o contato – e certeiro – para abrir o placar e o caminho para a vitória por 2 a 1. Não há dúvida que foi por acaso. O autor do tento na última rodada, comprova.</p><p>— Treinamos muito essa jogada de bola parada, um dos nossos pontos fortes e que tentamos aprimorar. É um ponto forte, é bem treinado. Minha função é entrar ali no primeiro poste ou no meio. Vi que tinha a chance de entrar no primeiro pau para atacar a bola e fazer o gol — descreveu o jogador.</p><p>O triunfo deu fim à sequência de duas partidas com derrotas da Chapecoense e a equipe tenta fazer da vitória embalo no Campeonato Brasileiro. Até porque o Verdão poderá jogar seguidamente na Arena Condá. Às 16h de domingo, o adversário será o Botafogo e a perspectiva é de um confronto muito disputado.</p><p>— Eles estão disputando a Libertadores, como disputamos. Sabemos que este jogo será ainda mais disputado, pelos times terem passado por isso. Antes éramos uma das melhores defesas do campeonato, mas em dois jogos tomamos (nove) gols. Agora volta tudo ao normal e vamos ficar fortes na defesa e também no ataque — decretou Girotto. <br></p>

Fonte: Diário Catarinense