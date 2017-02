Autor de golaço na partida, Mancuello destaca que vitórias dão tranquilidade

O Dia

– Ao falar sobre o gol no ângulo, jogador afirmou que treina bastante para melhorar este fundamento –

Rio – Um dos destaques rubro-negros da goleada de 4 a 0, contra o Nova Iguaçu, foi o meia Mancuello, autor de dois gols. O argentino destacou que os bons resultados são fruto do trabalho bem feito na pré-temporada.

“Temos um planejamento que já está definido desde o início da temporada. Dois amistosos, treino, e agora que começou o Carioca estamos em preparação ainda. Nosso objetivo é conseguir o ápice físico para toda a temporada. Esses resultados nos dão tranquilidade”, disse.

Mancuello ainda comentou sobre seu segundo gol na partida, em um chute de fora da área que acertou o ângulo. O jogador afirmou que treina bastante para melhorar este fundamento.

“Fiquei feliz. Recebi na ponta da área, na semana vinha trabalhando os chutes e optei por essa opção. Graças a Deus, acertei”, declarou o argentino.

Com nove pontos, o Flamengo é o líder do Grupo B do Campeonato Carioca. Os rubro-negros podem garantir a classificação para a semifinal em caso de empate na partida deste sábado entre Botafogo e Macaé.

