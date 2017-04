Autor do gol contra o Tubarão, Pitbull aguarda término da rodada: "A gente fez a nossa parte"

<p>Depois de várias chances, para ambos os lados, o clássico do Sul entre <b> Criciúma </b>e <b> Tubarão </b>terminou em 1 a 0, com vitória do Tigre. <b>Adalgiso Pitbull</b>, autor do único gol da partida, entrou no intervalo, no lugar de Caíque. A mão do treinador deu certo e ajudou a garantir os três pontos que mantém o time na briga pelo returno, mas o jogador atribui a vitória ao desempenho de toda equipe.</p><p>— Graças a Deus fui feliz na finalização, a equipe toda de parabéns pela entrega. Com um a menos a gente conseguiu segurar. A gente fez a nossa parte, o mais importante, agora é deixar na mão de Deus e ver o que vai acontecer — resumiu o jogador.</p><p>O grupo descansa à tarde mas deve ficar de olho no restante da rodada. O jogo mais importante para o futuro do Criciúma é Metropolitano e Chapecoense, às 16h, já que a Chape a líder com 16 pontos, dois a mais do que o Tigre. Mais tarde, às 18h30min, uma vitória do Figueirense sobre o Avaí também ajuda, já que o time da Capital vem logo atrás do Tigre na tabela.</p><p><b>Cinco jogos, dois gols</b></p><p>Nas últimas rodadas, o Criciúma tem sofrido menos gols, depois de um trabalho intenso do técnico Deivid com o meio-campo e o setor defensivo do time. Foram dois gols em cinco jogos, o que tem deixado o treinador satisfeito. Na partida deste domingo, <b>Luiz </b>quase pegou o pênalti que Rentería mandou na trave, além de realizar boas durante toda a partida.</p><p>— O nosso analista Bebeto selecionou as imagens, eles passam para nós e a gente acaba estudando um pouco mais, eu esperei o lance, a bola bateu na trave mas se fosse no gol eu pegava — explicou o goleiro do Tigre.</p><p>No domingo que vem, o Criciúma viaja para Blumenau onde enfrenta o Metropolitano, que está na parte debaixo da tabela. O grupo não vai poder contar com o zagueiro Diego Giaretta, que foi expulso e vai cumprir suspensão.</p><p><b>Leia mais:<br> Criciúma vence o Tubarão por 1 a 0 e continua na briga pelo título do returno<br> Goleiro do Criciúma espera atitude diante do Tubarão: “É fazer um grande jogo e vencer” <br> Defesa do Criciúma se prepara para enfrentar segundo melhor ataque do returno <br>Confira a tabela do Campeonato Catarinense <br> </b><br><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense