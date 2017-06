Autora do sucesso Trem Bala fará show em Florianópolis

<p>Dona de um dos hits mais tocados em 2017, a cantora Ana Vilela se apresenta em Florianópolis, no Teatro do CIC, no próximo dia 6 de julho. Foi com uma câmera e um violão que Ana gravou a música Trem Bala, que fala sobre otimismo e gratidão e viralizou depois de ser publicada em seu canal no YouTube.</p><p>No show, Ana vai cantar canções próprias e também Tiago Iorc, Adele, Djavan, Caetano Veloso, Maria Gadu e Ed Sheeran. Uma ótima oportunidade para ouvir música com alma.<br></p><p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Desafrio atrai corredores de montanha a Urubici no fim de semana <br> Três perguntas para: Amanda Reitenbach <br> Criciúma inaugura maior centro de eventos particular do Sul do Brasil <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense