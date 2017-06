Avaí anuncia acordo e vai contar com atacante Joel por empréstimo

<p>O Avaí tem uma nova opção para o ataque. Na tarde desta quinta-feira, o clube anunciou de forma oficial o acordo com o atacante Joel, que vinha em negociação com o Leão há duas semanas, aproximadamente. O atleta de 23 anos foi cedido por empréstimo pelo Cruzeiro até o final da atual temporada.</p><p>O Avaí esperava fechar com o camaronês ainda na semana passada, chegou a criar um plano B caso a negociação fosse frustrada. Porém, ontem, informou do acordo com o jogador nascido em Nkongsamba (Camarões) e naturalizado brasileiro. Ele estava no Botafogo e tem seu vínculo no Cruzeiro.</p><p>Joel não era aproveitado no clube carioca. O atleta despontou no Londrina, em 2014. Naquele mesmo ano foi emprestado ao Coritiba. Em 2015 teve os direitos adquiridos pelo Cruzeiro, que o cedeu ao Santos e, no começo desta temporada, ao Botafogo. </p><p><b> Confira as últimas do Avaí </b></p><p><b>Acesse a tabela da Série A </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense