Avaí faz treino apronto para jogo com Maicon entre os titulares

<p>O <b> Avaí </b>vai ter pelo menos um estreante no jogo contra o Fluminense. O lateral-direito Maicon treinou na equipe titular no trabalho apronto realizado na tarde desta terça-feira, no gramado da Ressacada. Porém, é possível que ele não seja o único a estrear com a camisa azurra. Regularizado, com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o atacante Joel tem condições de estar ação no confronto das 21h45min desta quarta-feira, na Ressacada, contra o Fluminense.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;">Na atividade desta terça, o técnico Claudinei Oliveira formou a equipe com: Kozlinski; Maicon, Betão, Gustavo e Capa; Judson, Luan, Marquinhos e Juan; Leandro Silva e Romulo. Com a entrada de Maicon, o então titular da lateral direita Leandro Silva passou a atuar mais adiantado, próximo do centroavante Romulo. O treinador chegou a testar Pedro Castro na vaga de Juan e sacou Leandro Silva para a entrada de Joel. <b> O camaronês, apresentado antes do treinamento, </b>teria condições legais de atuar horas depois, quando da confirmação no BID.</p> Joel aparece entre os titulares no decorrer do apronto Foto: André Palma Ribeiro / Avaí FC <p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;">Eles estão entre os 23 relacionados por Claudinei Oliveira para a partida<b> (confira a lista abaixo)</b>. O Avaí ocupa a lanterna do <b> Campeonato Brasileiro </b>, com cinco pontos, enquanto o adversário, o Fluminense, está na 10ª colocação, com 11 pontos. <b> O confronto é válido pela nona rodada da competição. </b></p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Relacionados do Avaí contra o Fluminense<br>Goleiros: </b>Douglas, Kozlinski e Vitor Prada<br><b>Zagueiros: </b>Airton, Betão, Gustavo e Maurício<br><b>Laterais: </b>Capa, João Paulo, Leandro Silva e Maicon<br><b>Meias: </b>Diego Tavares, Juan, Judson, Luan, Lucas Otávio, Marquinhos, Pedro Castro e Wellington Simião<br><b>Atacantes: </b>Joel, Lourenço e Romulo</p>

