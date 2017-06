Avaí perde para o Fluminense e a invencibilidade na Ressacada

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Falha clamorosa, estreia ruim e time estacionado na lanterna. O <b> Avaí </b> perdeu para o Fluminense, por 3 a 0, e também a invencibilidade em casa no <b> Campeonato Brasileiro </b>, na noite desta quarta-feira. Um jogo que a maior parte dos 5.342 torcedores que foram à Ressacada gostaria de esquecer. O Flu abriu o placar em um erro enorme do goleiro Kozlinski. Maicon reforço de peso azurra, fez um gol contra e ainda tocou nele a finalização do terceiro tento tricolor. Joel, outra cara nova, teve chances, parou no goleiro e passou em branco.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Na próxima rodada, a décima do campeonato, o Leão enfrenta o Botafogo. O quarto confronto seguido diante de cariocas está marcado para as 20h de segunda-feira. O Fluminense encara o São Paulo, à s 16h de domingo, no Morumbi.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Maicon e Joel, a novidade, no comando do ataque. Além das estreias, o Avaí começou o jogo em cima. Aos sete, Marquinhos mandou pedrada que Júlio César defendeu bem. O Fluminense não causava problemas, mas o time da casa reduziu a intensidade. Ainda assim, no toque de bola, Maicon recebeu por elevação para soltar tiro sobre a trave. Foi então que o Leão ficou trás no placar, aos 28, por conta da falha de Kozlinski.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O goleiro recebeu bola recuada e percebeu a proximidade de Henrique Dourado. Tentou o drible e perdeu o controle da bola. O artilheiro do Brasileirão o driblou e, com o arqueiro no chão, cutucou para as redes. No minuto seguinte, Joel recebeu na área, limpou a marcação e chutou no cantinho. Só não foi o empate porque o goleiro do Flu espalmou antes do toque na fora. Porém, os tricolores aumentariam a vantagem aos 33.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Na batida de escanteio, Maicon se antecipou a Reginaldo para fazer o corte. A bola tocou no estreante e entrou. O término do primeiro tempo foi marcado por vaias da torcida azurra. E as coisas ficaram ainda piores para os mandantes na etapa complementar</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Aos 14, o lateral Mascarenhas tentou de fora da área e a bola desviou em Maicon. Foi o bastante para encobrir Kozlinski e entrar: o terceiro gol do Fluminense. Desencadeou bate-boca entre Romulo e Juan, contido pela arbitragem e Marquinhos. O Avaí já tinha Pedro Castro em campo e o atacante Willians entrou na vaga de Marquinhos. A última substituição ocorreu em seguida, com a entrada de Leandro Silva para a saída de Maicon. Mesmo com alterações, o Leão não conseguiu mudar o resultado e segue na lanterna. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Acesse a tabela do Brasileirão Série A <br>Leia mais notícias sobre o Avaí </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense