Avaí pode ter ataque com Joel e Junior Dutra, segundo Claudinei

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O Avaí pode ter uma nova dupla de ataque no duelo das 20h de segunda-feira, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. O técnico Claudinei Oliveira demonstrou que avalia a fomração de uma ofensiva com Joel e Junior Dutra. O primeiro deles, o camaronês, estreou na derrota por 3 a 0 para o Fluminense, na rodada passada do Campeonato Brasileiro, e agradou o comandante pelas finalizações, defendidas pelo goleiro. Já Junior Dutra é bem conhecido do treinador.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O atacante tem 25 partidas pelo Leão na temporada e vinha de fora dos últimos jogos em virtude de lesão na coxa direita – atuou apenas em três dos nove jogos do time na Série A. Recuperado, treina sem limitações e, conforme o comandante azurra, tem boas chances de voltar a estar em ação com a camisa azul e branca.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— O Junior Dutra pode voltar e se tiver condições pode jogar. Ele tem feito falta, pela presença dele na área, faz falta na parte defensiva também. Se tiver condições, vai jogar. Sentimos falta dele. A defesa não toma muitos gols. Acho que estamos bem organizados, nos posicionamos atrás da linha da bola. Na questão ofensiva, não apresentamos um futebol tão abaixo em relação aos outros times, mas estes têm jogadores que fazem gols. Temos consciência, e vamos incentivar os atletas, esperar que finalizem. O Joel chegou e finalizou três vezes a gol. Quanto mais finalizar, maior a chance de fazermos — discorreu Claudinei.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O treinador faz o último treinamento antes da partida no domingo. Até lá, molda a equipe para que consiga ao menos o primeiro ponto fora de casa na competição. E não apenas isso. O Avaí perdeu os últimos três jogos e está na zona de rebaixamento. Ganhar do Botafogo é uma necessidade. Claudinei Oliveira está confiante em alcançar o triunfo.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Temos de acreditar, que temos condições, de fazer um grande jogo e conseguir o resultado. No momento, é mais importante conseguir o resultado do que fazer um grande jogo, já fizemos grandes jogos nessa Série A, mas não conseguimos os resultados. Então é dar confiança para chegar na cara do gol e finalizar, fazer o gol, que a gente continue sendo uma equipe competitiva, minimize os erros e potencialize os acertos. Queremos conquistar um grande resultado. É difícil, o Botafogo vive um bom momento, mas não é impossível. Temos condições de se não conseguir os três pontos, trazer um — espera. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Acesse a tabela do Brasileirão Série A <br>Leia mais notícias sobre o Avaí </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense