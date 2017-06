Avaí tenta vitória para dar como presente pelos 50 jogos de técnico

<p>Do 14º lugar da Série B do Campeonato Brasileiro para a oportunidade de brigar pela permanência na elite do futebol nacional. Se a situação mudou de agosto do ano passado para este sábado, Claudinei Oliveira tem algum mérito, para não dizer muito. Contra o Vasco, à s 19h, em São Januário, o treinador vai completar seu jogo de número 50 na direção da equipe azurra. Espera que seja com vitória, para que seja a 26ª desde o 2 a 1 sobre o Luverdense, na 22ª rodada da Segundona.</p><p>Conhecedor do futebol nacional, Claudinei sabe que o acúmulo de números no Avaí depende de resultados positivos. Por isso, faz o que pode para que alcance o triunfo que deixaria o conjunto azurra, pelo menos, mais próximo de deixar a zona de rebaixamento, atual objetivo.</p><p>— É o nosso quinto jogo fora de casa. Uma tabela que não nos favorece nesse início, mas já foi assim ano passado. Temos que correr um pouco mais que os outros — ditou o comandante azurra.</p><p>O Avaí, que vai estar em ação em São Januário, será diferente dos últimos jogos. A começar pela dupla de zaga totalmente nova. Betão está suspenso e Alemão fica de fora por causa de lesão. Em seus lugares estão Gustavo e Airton, que fará sua estreia com a camisa azul e branca. Ainda, há o retorno do meia Marquinhos, que foi obrigado a ficar de fora do jogo passado – o revés por 3 a 1 para o Atlético-GO – por acúmulo de cartões amarelos.</p><p>Outra alteração no meio será em decorrência de outra suspensão, a de Luan. A quantidade de mudanças deixa Claudinei Oliveira reflexivo. Porém, o treinador confia em seus comandados para alcançar os primeiros pontos como visitante no Brasileirão.</p><p>— Quando você está com a equipe desfalcada você tem que ter um pouco de cuidado. Não quer dizer que vamos só nos defender, mas temos que estar mais próximos. São jogadores que, apesar da qualidade, estão sem ritmo de jogo, é o caso dos dois zagueiros. O Gustavo atuou bastante tempo com a saída do Alemão no último jogo, mas o Airton vai fazer sua estreia. Temos que ter cuidado e proteger a zaga no início do jogo até que peguem confiança. O Vasco deve fazer uma pressão em 10, 15 minutos – projeta Claudinei.</p><p>O volante Judson também vai completar 50 jogos pelo Leão nesta partida.<br></p><p><b> Confira as últimas do Avaí <br>Acesse a tabela da Série A </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense